2022’yi ışıltılı karşıladığımız güzellik panosu

Hazırlayan: Damla Durak
HEYECANLANDIRAN İŞ BİRLİĞİ
Aveda, 2021 Holiday Koleksiyonu için ünlü moda markası 3.1 Phillip Lim ile güçlerini birleştiriyor. Ortak bir sürdürülebilirlik bilincine sahip bu iki markanın yılbaşına özel olarak ürettiği hediye kutusu tasarımları botanikten ilham alan grafikler ve doğadan gelen canlı renklerle süsleniyor. Sınırlı sayıda üretilen yılbaşı setleri, Aveda’nın vegan ve hayvan dostu çok sevilen ürünleriyle birlikte satışa sunuluyor.
AVEDA BOTANICAL REPAIR 3.1 PHILLIP LIM DESIGN YILBAŞI SETİ 548 TL
BİTKİLERİN GÜCÜ ADINA
Aromaterapi uzmanlığı ile vücuda ve zihne iyi gelecek formüller hazırlayan Lonjevite, Antioxidant Rejuvenating Serum ile 14 bitkisel yağın karışımını tek bir şişede topluyor. Markanın özel tasarım gua sha taşı ise serumun etkisini artırmaya, kan dolaşımını hızlandırmaya ve lenfatik drenajı destekleyerek yüzdeki şişkinliği azaltmaya yardımcı oluyor.
LONJEVITE ANTIOXIDANT REJUVENATING SERUM 450 TL
MERVE ÖZKAYNAK’TAN SEVGİLERLE
Sephora Collection, başarılı makyaj influencer’ı Merve Özkaynak ile ‘herkes için güzelliğin gücü’ diyerek bir araya geliyor ve yeni bir koleksiyona imza atıyor. Koleksiyonda zengin pigmentlere sahip far paleti, bronzdan altına ve sıcak pembeye geçiş yapan doğal bitişli yüz paleti, likit rujlar ve maskaranın yanı sıra bir de cilt bakım seti yer alıyor.
AŞK DOLU TASARIM
Dolce&Gabbana Beauty, ikonik Dolce&Gabbana kalpleriyle süslenmiş, ışıltılı siyah bir kompakt içine yerleştirilmiş on farklı renkten oluşan yeni Eye Love Hearts far paletiyle hepimizi dünyaya sevgiyle bakmaya davet ediyor. Palette göz makyajlarınızı rahatlıkla çeşitlendirebileceğiniz hem ışıltılı hem de mat farlar bir arada sunuluyor.
DOLCE&GABBANA BEAUTY EYE LOVE HEARTS PALET 710 TL