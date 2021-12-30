2022’yi ışıltılı karşıladığımız güzellik panosu

MERVE ÖZKAYNAK’TAN SEVGİLERLE

Sephora Collection, başarılı makyaj influencer’ı Merve Özkaynak ile ‘herkes için güzelliğin gücü’ diyerek bir araya geliyor ve yeni bir koleksiyona imza atıyor. Koleksiyonda zengin pigmentlere sahip far paleti, bronzdan altına ve sıcak pembeye geçiş yapan doğal bitişli yüz paleti, likit rujlar ve maskaranın yanı sıra bir de cilt bakım seti yer alıyor.