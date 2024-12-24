2024 panoraması: 2024 biterken yılın en öne çıkan gündemlerini derledik!
2024 yılı hem eğlence dünyasında hem de toplumsal gündemde unutulmayacak olaylara sahne oldu. Bu yıl, her köşede yankı bulan sansasyonel gelişmeler, modadan spora kadar geniş bir yelpazede hayatımıza dokundu.
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Elele Aralık 2024 - Ocak 2025 sayısından
Hazırlayan: İrem Naz Güvel
Victoria’s Secret’ın bu yılki şovuna Gigi Hadid damgasını vurdu.
Paris’te spor şöleni
Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyatları, yaz boyunca en büyük eğlencemizdi. Açılış töreninde Drag Queen’lerin yer alması eleştirildi, Cezayirli boksör Imane Khelif’in cinsiyeti tartışıldı ve sporcu zorbalığa maruz kalması gibi birçok olayı konuştuk. Türkiye Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ile gümüş, Taha Akgül, Buse Tosun Çavuşoğlu, Esra Yıldız Kahraman, Nafia Kuş Aydın ve Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile de bronz madalya kazandı. Türkiye bu sene altın madalya alamadı ancak fenomen oldu. Atıcılık müsabakasında diğer sporcular tam teçhizat yer alırken, Yusuf Dikeç’in sadece yakın gözlüğü ve eli cebindeki “zahmetsiz” atışları internette büyük ses getirdi. Caps’lere konu oldu, mangaları bile yapıldı.
Yusuf Dikeç kendinden emin tavrıyla Olimpiyatlarda dünya çapında bir fenomene dönüştü.
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Fütüristik zırh
Moda ikonu Zendaya, ne giyse çok konuşulacağını biliyor. Bu sene birçok kez tarzıyla manşetlerde yer aldı. İçlerinden birini seçecek olsak Dune 2 filminin Londra galasındaki, Thierry Mugler zırh takımını söyleriz. Klasik bir şövalye zırhını andıran parlak gümüş renkteki fütüristik takımın birçok bölgesinde stratejik kesikler bulunuyor. Modern ve fütüristik tarzıyla dikkat çeken bu görünüm, Hollywood’da “method dressing” trendinin öncüsü oldu. Bu görünümün arkasında tabii ki vazgeçilmez stilisti Law Roach var.
Brat Summer esintisi
Bu yaz pek bir “Brat” geçti. Charli XCX’in albümünün adı olan “Brat”, 90’ların sonu ve 2000’lerin başındaki asi ve renkli moda stilini yeniden popüler hale getirerek “Brat Summer”ın doğmasına vesile oldu. Kendine güvenen, bağımsız ve hazcı bir tavırla karakterize edilen biri olarak tanımlanan Brat, yılın kelimesi olarak seçildi. Charli XCX, Brat Summer’ın resmi olarak sona erdiğini duyursa da yeni yılda da bu asi lime yeşilini görmeye devam edeceğiz gibi.