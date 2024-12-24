2024 panoraması: 2024 biterken yılın en öne çıkan gündemlerini derledik!

Paris’te spor şöleni

Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyatları, yaz boyunca en büyük eğlencemizdi. Açılış töreninde Drag Queen’lerin yer alması eleştirildi, Cezayirli boksör Imane Khelif’in cinsiyeti tartışıldı ve sporcu zorbalığa maruz kalması gibi birçok olayı konuştuk. Türkiye Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ile gümüş, Taha Akgül, Buse Tosun Çavuşoğlu, Esra Yıldız Kahraman, Nafia Kuş Aydın ve Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer’den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile de bronz madalya kazandı. Türkiye bu sene altın madalya alamadı ancak fenomen oldu. Atıcılık müsabakasında diğer sporcular tam teçhizat yer alırken, Yusuf Dikeç’in sadece yakın gözlüğü ve eli cebindeki “zahmetsiz” atışları internette büyük ses getirdi. Caps’lere konu oldu, mangaları bile yapıldı.

Yusuf Dikeç kendinden emin tavrıyla Olimpiyatlarda dünya çapında bir fenomene dönüştü.