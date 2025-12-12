2025’in en çok konuşulacak dizi ve filmleri
Final sezonlarının vedaları, yeni yapımların sürprizleri ve güçlü kadroların taşıdığı heyecan… 2025’in en iddialı dizi ve filmleri, izleyiciyi sıcak bir ekran sezonuna davet ediyor.
Kış geliyor ama ekranlarda hava oldukça sıcak. Bu sezon, battaniyenin altına kahveyle gömülüp arka arkaya izlemek isteyeceğimiz dizi ve filmler sıraya dizilmiş durumda. Kimisi yıllardır beklenen bir finalle geliyor, kimisi yepyeni hikayelerle ilk kez karşımıza çıkıyor. Fantastik dünyalardan romantik dramalara, gizemli cinayetlerden şehir hayatının karanlık köşelerine kadar her türden hikaye var. Bu sezon ekran başında üşümek değil, heyecanlanmak garanti.
Garip şeyler oluyor
Stranger Things
Hawkins treni son kez kalkıyor! Neredeyse on yıl önce başlayan Stranger Things, final sezonuyla veda etmeye hazırlanıyor. Kabul edelim, sezon araları o kadar uzundu ki bazen neler olduğunu unuttuk ama yine de bu vedayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler, “Her şeyin başladığı yere dönüyoruz” diyerek ilk sezondaki o masum ama ürkütücü atmosferi yeniden canlandırmayı vaat ediyor. Dizinin ana kötüsü Vecna hala orada, Max yaşıyor mu sorusu aklımızda, Eddie’nin dönüş ihtimali ise fan teorilerinin merkezinde. Bir yandan da bu sezon, Running Up That Hill gibi yeni bir müzik patlaması yaşanır mı diye merak ediyoruz. Çocuk oyuncular artık birer yetişkin, hatta dizinin Eleven’ı Millie Bobby Brown anne oldu bile. 2010’ların pop kültür ikonuna veda etmek buruk hissettirse de artık bu hikayeyi kendisine yakışır bir finalle kapatma zamanı geldi.
Yepyeni bir deneyim
Yeni Nesil Aile
Ekran alışkanlıklarını güncelleyen Yeni Nesil Aile, kısa bölümleri ve dikey formatıyla dikkat çekiyor. Bu aile komedisi, klasik aile düzenine modern bir mercek tutuyor. Ebeveynler artık ofiste değil evde, kardeşler TikTok’ta viral olmanın peşinde ve aile toplantıları Zoom’da yapılıyor. Hızlı temposu, sosyal medya diliyle harmanlanan diyaloglarıyla dizi, her jenerasyonun yeni favorisi olmaya aday. Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim gibi başarılı isimlerin yer aldığı bu güçlü kadro, enerjisiyle ekrana dinamik bir uyum getiriyor.
Tehlikeli hisler
Dehşet Bey
Yerli sinemada böyle projeleri sık görmüyoruz, bu sebeple Dehşet Bey hemen izlenecekler listemizde yerini aldı. Murat Menteş’in romanından uyarlanan Dehşet Bey, gizli bir örgüt için çalışan tetikçi Dehşet Engiz’in, Doktor Abide’ye duyduğu yasak aşkı merkezine alıyor. Aksiyon, felsefe ve kara mizah üçlüsü de yanında cabası. Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’ü ilk kez aynı filmde izleyecek olmak da başlı başına merak sebebi. Görsel dünyası, karakter derinliği ve alışılmışın dışındaki temposuyla sezonun en iddialı yerli yapımlarından biri olacak gibi görünüyor. “Yüzde 85 sinema, yüzde 15 distopik fantezi” tadında bir deneyim bekliyoruz. Uzun zamandır yerli yapımlarda böylesine tuhaf ama büyüleyici bir atmosfer görmemiştik.