2025’in en çok konuşulacak dizi ve filmleri

Garip şeyler oluyor

Stranger Things

Hawkins treni son kez kalkıyor! Neredeyse on yıl önce başlayan Stranger Things, final sezonuyla veda etmeye hazırlanıyor. Kabul edelim, sezon araları o kadar uzundu ki bazen neler olduğunu unuttuk ama yine de bu vedayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler, “Her şeyin başladığı yere dönüyoruz” diyerek ilk sezondaki o masum ama ürkütücü atmosferi yeniden canlandırmayı vaat ediyor. Dizinin ana kötüsü Vecna hala orada, Max yaşıyor mu sorusu aklımızda, Eddie’nin dönüş ihtimali ise fan teorilerinin merkezinde. Bir yandan da bu sezon, Running Up That Hill gibi yeni bir müzik patlaması yaşanır mı diye merak ediyoruz. Çocuk oyuncular artık birer yetişkin, hatta dizinin Eleven’ı Millie Bobby Brown anne oldu bile. 2010’ların pop kültür ikonuna veda etmek buruk hissettirse de artık bu hikayeyi kendisine yakışır bir finalle kapatma zamanı geldi.