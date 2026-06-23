2026 yaz modası: Kapri pantolonlarla ofis şıklığı

Hazırlayan: Merve Güreş

Bir zamanlar yalnızca tatil bavullarına ait gibi görülen diz altı kesimler, artık şehir hayatının tam ortasında. Üstelik eskiye kıyasla çok daha iddialı bir duruşla. Versace, Isabel Marant ve Ralph Lauren koleksiyonlarında gördüğümüz kapriler, geçmişe göz kırpsa da aslında tamamen bugünün temposuna uyum sağlıyor.

Düz bir tişört yerine işçiliği iyi bir gömlek, sandalet yerine zarif bir topuklu tercih edildiğinde görünüm anında seviye atlıyor. Bir blazer eklendiğinde ise ortaya doğrudan ofise adapte olan bir stil çıkıyor. Bu yönelimin temeli aslında yeni değil. 2000’lerde Tom Ford’un Gucci için tasarladığı kapriler, o dönemde de benzer bir etki yaratmıştı. Bugün aynı fikir geri geliyor ama daha sade, daha keskin bir formda. Geçmişte Madonna, Jennifer Lopez ve Sarah Jessica Parker ile özdeşleşen kapriler, bugün Bella Hadid, Elsa Hosk gibi isimlerle yeniden şekilleniyor.

Kaprileri stilinize entegre ederken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, dengede tutmak. Ne fazla kısa ne de fazla uzun. Doğru parçalarla birleştiğinde görünümünüzü anında yukarı taşıyan bir denge kurabilirsiniz. Üstelik tek bir stile bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Kapri, günün temposuna kolayca uyum sağlar; bir sabah toplantısından akşam yemeği davetine geçerken sadece küçük dokunuşlarla yön değiştirir. Kitten topuklar, babetler ya da kısa ceketlerle kolayca tamamlayabilirsiniz.

Unutmayın gerçek stil, trendlerin bittiği yerde başlar; kapriler ise bu başlangıcın en cesur ve iddialı adımı.