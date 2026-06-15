2026’nın en trend ayakkabısı: Dans eden sneaker’lar

“Sneakerina” olarak da anılan bu yeni nesil ayakkabılar, bale estetiğinin zarif ve ayağı saran formunu sneaker’ın gündelik rahatlığıyla buluşturuyor. Balletcore akımından ilham alarak sokağa da yansıyan bu tasarımlar, şehir stiline güçlü bir kontrast katıyor. Oversize blazer ve düz kesim jean’lerle kombinlendiğinde maskülen–feminen dengesini sağlarken; etekler, tül elbiseler ve taytlarla da daha yumuşak, dansçı ilhamlı bir silüet yaratabiliyor.