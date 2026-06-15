2026’nın en trend ayakkabısı: Dans eden sneaker’lar
Sneaker’lar artık sadece spor değil; dansın estetiğini de taşıyor. Balletcore akımından ilham alan sneakerina modelleri, oversize blazer’dan tül elbiseye kadar her kombine zarif ama güçlü bir hava katıyor.
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“Sneakerina” olarak da anılan bu yeni nesil ayakkabılar, bale estetiğinin zarif ve ayağı saran formunu sneaker’ın gündelik rahatlığıyla buluşturuyor. Balletcore akımından ilham alarak sokağa da yansıyan bu tasarımlar, şehir stiline güçlü bir kontrast katıyor. Oversize blazer ve düz kesim jean’lerle kombinlendiğinde maskülen–feminen dengesini sağlarken; etekler, tül elbiseler ve taytlarla da daha yumuşak, dansçı ilhamlı bir silüet yaratabiliyor.
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Adidas 5999 TL
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Camper 9999 TL
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Converse 4999 TL