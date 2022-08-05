Ağustos ayında okunacak favori 5 kitap

Başka Kardeşi Var mı?

Kıvanç Gülmez

MÜPTELA

Kötü huylu bir tümörle savaşın ve zaferin öyküsü, kahraman oğluna ve eşine söz vermiş bir babanın kalbinden dökülen satırlarla vücut buluyor. İlk teşhisten itibaren, iki yıl süren bir süreci anlatan eser; onkoloji hastanelerinde tedavi gören tüm hastalara ve yol arkadaşlarına umutla rehberlik ediyor.