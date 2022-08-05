Ağustos ayında okunacak favori 5 kitap

Hazırlayan: Baran Alışkan
Sanatçı Kadınların Kısa Öyküsü
Susie Hodge
HEP
Kadın sanatçıların erkek egemen sanat tarihine rağmen olağanüstü yeteneklerini ve eserlerini kutlayan ilham dolu bir seçki. Yazar, verilen eşitlik mücadelelerinden geç keşfedilen isimlere uzanan bu yolculukla ihtiyaç duyan herkese başarı yolunda cesaret veriyor.
Başka Kardeşi Var mı?
Kıvanç Gülmez
MÜPTELA
Kötü huylu bir tümörle savaşın ve zaferin öyküsü, kahraman oğluna ve eşine söz vermiş bir babanın kalbinden dökülen satırlarla vücut buluyor. İlk teşhisten itibaren, iki yıl süren bir süreci anlatan eser; onkoloji hastanelerinde tedavi gören tüm hastalara ve yol arkadaşlarına umutla rehberlik ediyor.
Telgraftan Tablete
Evrim Kuran
MUNDİ
Uzun yıllardır kuşak çalışmaları sürdüren yazar, Türkiye’nin beş kuşağının karakteristik özelliklerini dönemine damga vuran insanları, olayları ve anılarıyla birlikte gözler önüne seriyor. Zaman tünelini andıran eser, bir kuşağı anlamanın yollarını etkileyici şekilde okuyucusuyla buluşturuyor.
Tanrıların Aşk Hayatı
Serda Büyükkoyuncu
ALFA
Antik Yunan Mitolojisi’nin eğlenceli, akıcı ve entrika dolu dünyasına davetlisiniz. Yazar, uzun yılların birikimi sonucu ortaya çıkacak bir üçlemenin ilk adımını okuyucusuyla buluşturuyor. Felsefe tarihi ve ilahi dinler tarihine geçmeden hemen önce, Tanrıların Aşk Hayatı’na tanıklık ediyoruz.