Aile dizisi izleyiciyi ekrana kilitledi! Reytinglerde zirveye yerleşti
Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi dün akşam yayınlandı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizi reytinglerde 3 kategoride de birinciliği elde etti.
İlk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan ve yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Aile dizisi usta oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğeni toplamaya devam ediyor. SHOW TV'de yayınlanan 'Aile', her hafta olduğu gibi dün akşam da izleyicileri ekrana kilitledi.
Her bölümü soluksuz izlenen 'Aile'nin dün akşam yayınlanan bölümü, AB’de 9.16 izlenme oranı (reyting) 24.88 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 9.91 izlenme oranı (reyting) 21.39 izlenme payı (share), Total’de ise 5.53 izlenme oranı (reyting) 14.36 izlenme payı (share) elde ederek üç kategoride birinci oldu.
Total'de birinci sırada Aile, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.
AB'de ise listenin ilk sırasında Aile, ikinci sırada Aile özet, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Aile, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.
Dizi reytinglerde elde ettiği başarının yanı sıra sosyal medyaya da damgasını vurdu. #Aile etiketi Twitter Türkiye’de 9 saat 20 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile karakterlerinin isimleri de uzun saatler trend listelerinden inmedi.