Aile dizisi izleyiciyi ekrana kilitledi! Reytinglerde zirveye yerleşti

İlk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan ve yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Aile dizisi usta oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğeni toplamaya devam ediyor. SHOW TV'de yayınlanan 'Aile', her hafta olduğu gibi dün akşam da izleyicileri ekrana kilitledi.



