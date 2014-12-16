Doğanın çağrısı

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Güç gösterisi

Bu sezon masum doğallığını koruyan sezon kadını yeri geldiği zaman harekete geçmekten, dişi ve güçlü yanını ortaya koymaktan çekinmiyor. Bu konuda en büyük yardımcıları da güç yüzükleri ve gösterişli takılar. Takı ve makyaj kombini yaparken algının sadece takılarınıza yönelmesini istiyorsanız pastel tonlardan şaşmayın ve makyajınızı geri planda tutan bir denge unsuru olarak kullanın.



Yüzük: Altınbaş

Tavuskuşu Yüzük: Angel Gold Jewellery

Kulak kelepçesi: Altınbaş

Küpe: Angel Gold Jewellery



1. Deborah Mılano fondöten, TL 50.90

2. Dolce&Gabbana far, TL 108

3. Ysl pudra, TL 150

4. Chanel lip gloss, TL 91

5. Givenchy Eyeliner, TL 96