Doğanın çağrısı

Denizden gelen

Işıltılı bir cilt, pullar, simler, pastel yeşiller ve onları daha da ön plana çıkaracak güçlü renkler… Sirenler ve deniz kızları bu sezon ilham kaynağınız olsun. Pastel tonlarda bir makyaj koyu bir rujla kombine edildiğinde son derece baştan çıkarıcı görünebilir. Sezon rujlarında koyu mürdümden bordoya uzanan renk yelpazesi sayesinde seksapelin hakkını vereceksiniz.



Bileklik: Lion Diamond

Pırlanta bileklik: Armaggan

Pırlanta yüzük: Armaggan

Mor yüzük: Ariş

Elips yüzük ve sarı yüzük: Diamond By Naci Şenocaklı

Kolye: Armaggan



1. Burberry ruj, TL 83

2. Max factor fondöten, TL 60.99

3. Nars far, TL 92

4. Make up for ever pudra, TL 97

5. Mac kelly brow kaş farı, TL 84