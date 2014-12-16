Doğanın çağrısı

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Bu sezon doğallığın izinden giden güzellik trendleri mücevher dünyasını da etkiliyor. Makyajınızı mücevherlerinizle benzer tonlarda seçerseniz bütünlük yaratırsınız...
Renk oyunları
Sezon takıları yapraklar ve rengarenk çiçeklerden ilham alırken, sonbahar etkisi bronz tonlar, kahveler ve açık griler aracılığıyla hak ettiği yeri buluyor. Cildimiz puslu günlere inat ışıl ışıl parlıyor. Yüzümüzde odak noktası gibi duran bordo dudaklar ise yoğun, çekici ve iddialı.
Bileklik: Roberto Bravo
Yüzükler: Roberto Bravo
Küpe: Ariş
Kolye: Roberto Bravo
1. Guerlain pudra, TL 190
2. Chanel far, TL 100.70
3. Make up for ever göz kalemi, TL 42
4. Avon ruj, TL 11.70
5. Clarins fondöten, TL 86
Renk oyunları
Sezon takıları yapraklar ve rengarenk çiçeklerden ilham alırken, sonbahar etkisi bronz tonlar, kahveler ve açık griler aracılığıyla hak ettiği yeri buluyor. Cildimiz puslu günlere inat ışıl ışıl parlıyor. Yüzümüzde odak noktası gibi duran bordo dudaklar ise yoğun, çekici ve iddialı.
Bileklik: Roberto Bravo
Yüzükler: Roberto Bravo
Küpe: Ariş
Kolye: Roberto Bravo
1. Guerlain pudra, TL 190
2. Chanel far, TL 100.70
3. Make up for ever göz kalemi, TL 42
4. Avon ruj, TL 11.70
5. Clarins fondöten, TL 86
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Masumiyet çağı
Pastel tonlar yıllara, çağlara meydan okurken masum güzelliğin de vazgeçilmez simgesi. Bu sezon ten renginize en yakın fondöten ve bir parça ışıltı ile sezon trendini takip edebilirsiniz. Küçük taşlı takılar zarif bir şıklık için ideal. Makyajınızda baskın tonlardan uzak durur, pastel geçişler yaratırsanız imajınızı güçlendirirsiniz.
Küpe: Lion Diamond
Yüzükler: Lion diamond, lion diamond, altınbaş (soldan sağa)
Kolye: Armaggan
1. Estée lauder pudra, TL 155
2. Chanel oje, TL 81
3. Tom ford fondöten, TL 249
4. Ysl far paleti, TL 182
5. Nars ruj, TL 72
Pastel tonlar yıllara, çağlara meydan okurken masum güzelliğin de vazgeçilmez simgesi. Bu sezon ten renginize en yakın fondöten ve bir parça ışıltı ile sezon trendini takip edebilirsiniz. Küçük taşlı takılar zarif bir şıklık için ideal. Makyajınızda baskın tonlardan uzak durur, pastel geçişler yaratırsanız imajınızı güçlendirirsiniz.
Küpe: Lion Diamond
Yüzükler: Lion diamond, lion diamond, altınbaş (soldan sağa)
Kolye: Armaggan
1. Estée lauder pudra, TL 155
2. Chanel oje, TL 81
3. Tom ford fondöten, TL 249
4. Ysl far paleti, TL 182
5. Nars ruj, TL 72
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Güç gösterisi
Bu sezon masum doğallığını koruyan sezon kadını yeri geldiği zaman harekete geçmekten, dişi ve güçlü yanını ortaya koymaktan çekinmiyor. Bu konuda en büyük yardımcıları da güç yüzükleri ve gösterişli takılar. Takı ve makyaj kombini yaparken algının sadece takılarınıza yönelmesini istiyorsanız pastel tonlardan şaşmayın ve makyajınızı geri planda tutan bir denge unsuru olarak kullanın.
Yüzük: Altınbaş
Tavuskuşu Yüzük: Angel Gold Jewellery
Kulak kelepçesi: Altınbaş
Küpe: Angel Gold Jewellery
1. Deborah Mılano fondöten, TL 50.90
2. Dolce&Gabbana far, TL 108
3. Ysl pudra, TL 150
4. Chanel lip gloss, TL 91
5. Givenchy Eyeliner, TL 96
Bu sezon masum doğallığını koruyan sezon kadını yeri geldiği zaman harekete geçmekten, dişi ve güçlü yanını ortaya koymaktan çekinmiyor. Bu konuda en büyük yardımcıları da güç yüzükleri ve gösterişli takılar. Takı ve makyaj kombini yaparken algının sadece takılarınıza yönelmesini istiyorsanız pastel tonlardan şaşmayın ve makyajınızı geri planda tutan bir denge unsuru olarak kullanın.
Yüzük: Altınbaş
Tavuskuşu Yüzük: Angel Gold Jewellery
Kulak kelepçesi: Altınbaş
Küpe: Angel Gold Jewellery
1. Deborah Mılano fondöten, TL 50.90
2. Dolce&Gabbana far, TL 108
3. Ysl pudra, TL 150
4. Chanel lip gloss, TL 91
5. Givenchy Eyeliner, TL 96
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Denizden gelen
Işıltılı bir cilt, pullar, simler, pastel yeşiller ve onları daha da ön plana çıkaracak güçlü renkler… Sirenler ve deniz kızları bu sezon ilham kaynağınız olsun. Pastel tonlarda bir makyaj koyu bir rujla kombine edildiğinde son derece baştan çıkarıcı görünebilir. Sezon rujlarında koyu mürdümden bordoya uzanan renk yelpazesi sayesinde seksapelin hakkını vereceksiniz.
Bileklik: Lion Diamond
Pırlanta bileklik: Armaggan
Pırlanta yüzük: Armaggan
Mor yüzük: Ariş
Elips yüzük ve sarı yüzük: Diamond By Naci Şenocaklı
Kolye: Armaggan
1. Burberry ruj, TL 83
2. Max factor fondöten, TL 60.99
3. Nars far, TL 92
4. Make up for ever pudra, TL 97
5. Mac kelly brow kaş farı, TL 84
Işıltılı bir cilt, pullar, simler, pastel yeşiller ve onları daha da ön plana çıkaracak güçlü renkler… Sirenler ve deniz kızları bu sezon ilham kaynağınız olsun. Pastel tonlarda bir makyaj koyu bir rujla kombine edildiğinde son derece baştan çıkarıcı görünebilir. Sezon rujlarında koyu mürdümden bordoya uzanan renk yelpazesi sayesinde seksapelin hakkını vereceksiniz.
Bileklik: Lion Diamond
Pırlanta bileklik: Armaggan
Pırlanta yüzük: Armaggan
Mor yüzük: Ariş
Elips yüzük ve sarı yüzük: Diamond By Naci Şenocaklı
Kolye: Armaggan
1. Burberry ruj, TL 83
2. Max factor fondöten, TL 60.99
3. Nars far, TL 92
4. Make up for ever pudra, TL 97
5. Mac kelly brow kaş farı, TL 84