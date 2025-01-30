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Sevgililer Günü hediye önerileri 2025: Kadın ve erkekler için birbirinden güzel 24 hediye fikri
14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız yada erkek arkadaşınıza ne alacağınız konusunda daha karar veremediyseniz sevgililer günü hediye rehberimize mutlaka bakmalısınız. Sevgilinizin ilgi alanına göre seçeceğiniz hediye bu 14 Şubat'ı unutulmaz kılacaktır. İşte 2025 Sevgililer Günü hediye önerileri...
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Sunglass Hut Persol Siyah Unisex Güneş Gözlüğü - 12.610 TL
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Ribbon Flowers - Rosaline Mini Somon Pembe Gül Kutu Çiçek - 3.195 TL
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- Hilton İstanbul Bomonti'de akşam yemeği
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Beymen- Beats Solo Buds Şeffaf Kırmızı Kulak İçi Bluetooth Kulaklık - 4.799 TL