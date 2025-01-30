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Sevgililer Günü hediye önerileri 2025: Kadın ve erkekler için birbirinden güzel 32 hediye fikri
14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız yada erkek arkadaşınıza ne alacağınız konusunda daha karar veremediyseniz sevgililer günü hediye rehberimize mutlaka bakmalısınız. Sevgilinizin ilgi alanına göre seçeceğiniz hediye bu 14 Şubat'ı unutulmaz kılacaktır. İşte 2025 Sevgililer Günü hediye önerileri...
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Sunglass Hut Persol Siyah Unisex Güneş Gözlüğü - 12.610 TL
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Ribbon Flowers - Rosaline Mini Somon Pembe Gül Kutu Çiçek - 3.195 TL
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COSMED SKINOLOGIST SALIYCLIC SULFUR MASKE, 75 ML, 899,90 TL
COSMED ATOPIA 4C CICA CREAM, 40 ML, 449,90 TL
COSMED DAY TO DAY MOISTURIZING VANILLA MASK, 75 ML, 599,90 TL
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Çırağan Palace Shop Aşk Temalı Beş Çayı Lezzeti
2 Kişilik - 2.800 TL