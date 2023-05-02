Anneler Günü hediye önerileri: Birbirinden farklı 24 hediye fikri
Anneler gününde annenize ne hediye alacağınız konusunda kafanızda soru işaretlerimi var? O zaman bu liste size yardımcı olabilir! Peki Anneler Günün'de annenize ne alacaksınız işte birbirinden farklı en güzel hediyelerle annenizi şımartın!
Anneler Günü, annelerimizi hatırlamak onları mutlu etmek için en güzel günlerden biri. Annemize sevgimizi göstermek için bir güne ihtiyacımız olmasa bile onları hatırlamak onlara özel gün armağan etmek onlar için unutulmaz bir anı mutlu kılıyor. Peki bu Anneler Günün'de annenize ne hediye alacağınız konusunda kafanız karışıksa veya hala hediye bulamadıysanız Anneler Günü listemize bakabilirsiniz. İşte birbirinden farklı, her ihtiyaca uygun anneler günü hediye rehberi...
Annenizin cildine önem vererek onu mutlu edebilirsiniz.
Kiko- JOYFUL HOLIDAY HAPPY SKINCARE KIT 169,00 TL
Kiko-Smart Hydrashot Eye 229,99 TL
Kiko- Sublime Youth Night 579,99 TL
Makyaj yapnayı seven annelerinize bu tatlı makyaj çantasını alabilirsiniz.
Wouf- Waves Kanvas Seyahat Çantası 829,00 TL
Çalışmayı seven anneleriniz için bilgisayar çantası güzel bir seçenek olabilir.
Beymen Club- Fuşya Logo Detaylı Laptop Çantası 2.199,00 TL