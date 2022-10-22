Bandırma Füze Kulübü'nde Teoman sürprizi! Teoman yer aldığı film hakkında konuştu

“Gece üçte uyanıp daha iyi söylemem gerektiğini düşündüm ve tekrar kayda girdik”

Bestekar ve udi Zeynettin Maraş’ın unutulmaz başyapıtı, Teoman’ın etkileyici sesiyle buluşurken ünlü şarkıcı TEOMAN konuyla ilgili olarak; “Bandırma’da yaşayan ve bilim kulübü kurup uzaya füze gönderen gençlerle ilgili bu olayı bilmiyordum, çok ilginç geldi bana. Mustafa Uslu’dan teklif geldi ve filmden uzun uzun parçalaı gösterdi. O kadarından bile filmin çok sevileceğini anladım, o kadarcık ön gösterim bile beni duygulandırdı, eminim seyirci de sevecek. Şarkıyı kaydettik; beğenildi de ama o gece üçte uyanıp çok daha iyi söylemem gerektiğini düşündüm. İçime sinmemiş demek ki, beni uyandırmış o fikir... Bir kez daha kaydettik, bu seferki çok daha iyi oldu bence. Bu güzel filmin seyircisi de bol olur inşallah” diyerek “Bandırma Füze Kulübü”nün üzerindeki etkisinden söz etti.