Barbie filminin beklenen karakter afişleri yayınlandı

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Margot Robbie'nin oyuncak bebek Barbie'yi canlandırdığı Barbie filminin karakter afişleri yayınlandı.
Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği filmde Robbie'ye başrollerde Ryan Gosling, America Ferrera ve Dua Lipa gibi isimler eşlik ediyor.
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Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği Barbie filmi 21 Temmuz 2023’te sadece sinemalarda gösterilecek.
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Filmin 38 yaşındaki yönetmeni Gerwig, senaryoyu uzun süredir ilişki yaşadığı Noah Baumbach ile birlikte yazdı.
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Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020’de duyuran Robbie, seyircilerine “filmin farklı olacağı” sözü vermişti.