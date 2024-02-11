Başrolde aşk var: Sevgililer Günü stil önerileri

14 Şubat sevginizi ifade etmeniz için klasik bir yol. Elbette ki tek bir gün değil, her gün sevdiğinizle birlikte geçmeli ama bu güne özel minik sürprizlerin de ruhumuza kattığı mutluluk bir başka. Peki, sevgililer günü için kombininiz hazır mı? Şık bir akşam yemeği, dağ kaçamağı ve sinema keyfi kombinleriyle karşınızdayız.

HAZIRLAYAN: ASLIHAN SEVER