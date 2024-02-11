Başrolde aşk var: Sevgililer Günü stil önerileri
14 Şubat sevginizi ifade etmeniz için geleneksel bir yol. Peki, bu özel gün için kombininiz hazır mı? Sizin için şık bir akşam yemeği, dağ kaçamağı ve sinema keyfi kombinlerini inceliyoruz.
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14 Şubat sevginizi ifade etmeniz için klasik bir yol. Elbette ki tek bir gün değil, her gün sevdiğinizle birlikte geçmeli ama bu güne özel minik sürprizlerin de ruhumuza kattığı mutluluk bir başka. Peki, sevgililer günü için kombininiz hazır mı? Şık bir akşam yemeği, dağ kaçamağı ve sinema keyfi kombinleriyle karşınızdayız.
HAZIRLAYAN: ASLIHAN SEVER
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Akşam Yemeği
Romantik bir akşam yemeğinde, özel bir menüyle bu güzel akşamı kutluyorsanız; güncel stil kodlarını size aktarıyoruz. Dolgu topuk, payet ve kalın bir saç bandı… Bu üçlüyle göz alıcı olacaksınız.
Sydney Sweeney
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Nocturne
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Koton