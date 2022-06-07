Beyaz spor ayakkabılar nasıl temizlenir? Bez ayakkabı, spor ayakkabı, Converse, Vans için 6 pratik yöntem
Hemen hemen her kombine uyum sağlayabilecek beyaz spor ayakkabılarını tercih etmeyenimiz yoktur. Uyumlu oldukları kadar bir o kadar zor kullanışa sahip beyaz spor ayakkabıları temizlik konusunda oldukça titiz davranılması gerekir. Peki beyaz spor ayakkabıları nasıl temizlenir? İşte 6 pratik yöntem:
Her kombininizin kurtarıcısı beyaz spor ayakkabıları giyinmesi zevkli olsa da temizlemesi hayli zor olabiliyor. Düzenli kullanıldığında beyaz spor ayakkabınız kesinlikle kirlenecektir ancak aşağıda anlattığımız yöntemlerle beyaz ayakkabınızı ilk günkü gibi koruyabilir bembeyaz ayakkabılarınızı her kıyafetinizle kombinleyebilirsiniz. Peki beyaz spor ayakkabı nasıl temizlenir? 6 kolay yöntem ile beyaz spor ayakkabılarınızı, Converse'lerinizi veya bez ayakkabılarınızı ilk gün ki gibi tertemiz yapın!
1. Bağıcıkları çıkarın
Temizlemeye başlamadan önce bağıcıkları ve iç tabanını çıkarın. Bağıcıklar için sıcak su dolu bir kap ve deterjan gerekli olacaktır. Bağıcıklar çok kirli ise temizleme solüsyonundan da kullanabilirsiniz. Tabanlar ise elle yıkanabilir veya değiştirilebilir. Aynı anda spor ayakkabılarınızı makineye atıp yıkabilirsiniz ancak hassas bir beyaz spor ayakkabınız varsa elle temizlemeniz daha iyi olacaktır. Ağır lekeli bölgelere bir miktar çamaşır deterjanı ile ön işlem yapın ve bunları bir çamaşır torbasına koyun. Havlu ve iç çamaşırı gibi beyaz çamaşırlarla çamaşır makinesine atabilirsiniz. Ilık veya sıcak suyla ve normal döngüde yıkayın. Asla kurutucuya koymayın.
2. Sirke ile temizleyin
Beyaz spor ayakkabınızı elle temizleyecekseniz o zaman beyaz sirkeyi bir bardak ılık su ile karıştırın tüy tutmayan bir mikrofiber bez ile beyaz ayakkabılarınızı iyice temizleyin. Temizledikten sonra ıslaklığını iyice aldıktan sonra güneşte bekletin.
2. Topraklar nasıl temizlenir
Eğer ayakkabınız toprak olduysa bunu çıkarmanın kolay bir yöntemi vardır. Diş fırçası! Toprağı çıkarmak için bir ayakkabı fırçası veya elektrikli süpürge döşeme fırçası veya hatta eski, kuru bir diş fırçası kullanın.