Beyaz spor ayakkabılar nasıl temizlenir? Bez ayakkabı, spor ayakkabı, Converse, Vans için 6 pratik yöntem

1. Bağıcıkları çıkarın

Temizlemeye başlamadan önce bağıcıkları ve iç tabanını çıkarın. Bağıcıklar için sıcak su dolu bir kap ve deterjan gerekli olacaktır. Bağıcıklar çok kirli ise temizleme solüsyonundan da kullanabilirsiniz. Tabanlar ise elle yıkanabilir veya değiştirilebilir. Aynı anda spor ayakkabılarınızı makineye atıp yıkabilirsiniz ancak hassas bir beyaz spor ayakkabınız varsa elle temizlemeniz daha iyi olacaktır. Ağır lekeli bölgelere bir miktar çamaşır deterjanı ile ön işlem yapın ve bunları bir çamaşır torbasına koyun. Havlu ve iç çamaşırı gibi beyaz çamaşırlarla çamaşır makinesine atabilirsiniz. Ilık veya sıcak suyla ve normal döngüde yıkayın. Asla kurutucuya koymayın.