Bye bye Clean Girl akımı! Yükselen akım: Maksimalizm

“Clean Girl” devri kapandı, bunu biliyoruz. Peki, sırada ne var? Sıkı sıkıya toplanmış, tek bir telin bile yerinden kıpırdayamadığı topuzlar yerini örülmüş saçlara, ütüsü jilet gibi olan kumaş pantolonlar yerini karmaşık desenlerin bir araya geldiği eteklere ve hatta tek bir zarif kolyenin tamamladığı son dokunuşlar yerini üst üste takılmış onlarca takıya ve kemere bıraktı. İşte, karşınızda maksimalizm!

Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından

Hazırlayan: Merve Güreş

Zara 1690 TL

Atasay 24.190 TL

Orena 35.504,99 TL