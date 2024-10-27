Demure trendi nedir? Sade ve zarif bir duruş

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Hazırlayan: Selin Soydan

Elele Eylül-Ekim 2024 sayısından

TikTok’un fenomen ismi Jools Lebron’un başlattığı akım sosyal medyada diğer influencerlar tarafından da kısa sürede viral oldu. Kendi stillerini ‘very demure, very mindful’ etiketleriyle paylaşıyorlar. Demure’un kelime anlamı sade ve kendi halinde olarak Türkçe’ye çevrilebilir.

Sonuna ekledikleri ‘very mindful’ ise son yılların popüler terimlerinden farkında olma halinin altını çiziyor. Sonbahar’ın gelişiyle birlikte “Hoşça kal brat summer, merhaba demure fall” diyoruz! İşte bu sonbahar için seçtiğimiz ‘demure’ şehir dönüş parçalarını sizlerle paylaşıyoruz. Hazır olun, bu trendle şehrin sokaklarında zarif ve etkileyici bir şıklığa adım atın!

Demure trendi, sade ve zarif bir estetiği öne çıkaran bir akım. Abartıdan uzak, vücuda oturan ama cüretkâr olmayan kesimleriyle dikkat çekiyor. Bu trend aşırı dekolte veya iddialı detaylar yerine, yumuşak ve akıcı silüetler, zarif kumaşlar ve klasik tasarımlarla ön planda. Gösterişten kaçınırken kadınsı ve sofistike bir görünüm sunuyor.

Bu trend pastel tonlar, toprak renkleri ve nötr paletlerle de öne çıkıyor. Renkler, trendin zarif ve sade yapısını yansıtıyor. Pudra pembesi, bej, fildişi, zeytin yeşili ve açık gri gibi tonlar sık tercih edilirken, siyah ve lacivert gibi koyu renkler de sofistike bir hava katıyor.

Tercih edilen kumaşlar açısından, şifon, ipek, saten ve yün gibi doğal ve kaliteli dokular tercih edilmeli. Bu materyaller, trendin zarafetini ve dokusal zenginliğini vurgulamaya yardımcı oluyor. Kat kat tüller, dantel detayları ve hafif dokunuşlar da bu trendin karakteristik unsurları arasında yer alıyor.