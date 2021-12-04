Yeni normale uyum sağlamak

Hazırlayan: Simay ENGÜR

SAKIN GEÇ KALMA, ERKEN GEL

Metaverse; yani insanların çalıştığı, oyun oynadığı ve sosyalleştiği alternatif bir dijital gerçekliğe hoş geldiniz. Metaverse kelimesi, evrenin ötesinde anlamına geliyor ve ilk kez 1992’de basılan bilimkurgu romanı Snow Crash’da geçiyor. Bugün, Neal Stephenson’ın bilim kurgu romanındaki bir terimden çok daha fazlası olan metaverse’ün inşasına şahit oluyoruz. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, ‘sadece bakmak yerine, içinde bulunduğumuz bir internet’ olarak tanımlıyor ve satın aldığı sanal gerçeklik gözlüğü şirketi Oculus’a paralel bir şekilde geliştirdiği ‘Horizon Worlds’ ile metaverse çağına hazırlanıyor. Facebook’un üzerinde çalışmaya devam ettiği Horizon Worlds ile evinizin masasında otururken, iş arkadaşlarınızla sanal bir toplantı salonunda buluşma imkanından bahsediyoruz… Üstelik metaverse, yalnızca dijital avatarlarınızı sanal bir dünyada yönlendirmekle ilgili değil. Fiziksel gerçekliğinizin, dijital bir evrenle birleşmesi! Peki, nasıl? Geçtiğimiz yıl Fortnite oyununda gerçekleşen ve oyuncuların sanal olarak deneyimlediği Travis Scott konserinin ya da Minecraft ve Animal Crossing gibi oyunların, metaverse’ün ilk adımları olduğunu söyleyebiliriz. Ancak teknoloji yazarı Cathy Hackl, Forbes’da yer alan makalesinde şöyle sesleniyor: “Kendinizin, evinizin, ülkenizin, ofisinizin ve hatta hayatınızın dijital ikiziyle tanışmaya hazır olun!” Kendine has bir değere sahip olacak ev, araba gibi sanal gayrimenkuller; dijital kimlikleriniz için tasarlanacak kıyafetlerle birlikte büyüyecek giyim pazarı ve yeni sanal moda evleri… Kısacası metaverse’de zenginliğin farklı aşamalarına sahip olacak yeni sosyal sınıflarla birlikte, yepyeni ihtiyaçlar listesine odaklanacak yüzlerce markayla karşı karşıya kalacağız. Kripto para ile satın alınan NFT sanat eserlerinin sanal anıtlarda ya da sanal evinizde sergilendiği bir dünyadan söz ediyoruz… Metaverse’ün ülkemizdeki adımlarından en popüleriyse NFT karakterlerini satışa sunan karikatürist Selçuk Erdem’in ‘Fluffy Polar Bears’ NFT serisi. Bu NFT karakterler, daha sonra bir oyun projesine dönüştürülerek metaverse’e doğru adım adım büyüyecek. Anlamak zor; ancak asıl zor olan metaverse’e geç kalma ihtimaliniz. Evrenin ötesi, artık normal.