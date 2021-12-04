Yeni normale uyum sağlamak
Alternatif bir dijital gerçeklik Metaverse, kusurlu ve sanal influencer Angie, tek tıkla Metropolitan Sanat Müzesi’ne seyahat imkanı artık normal. Hiçbir şeyin anormal olmadığı gerçeğiyle yüzleşme zamanı. Yeni normallerin dünyasında her şey mümkün.
Hazırlayan: Simay ENGÜR
SAKIN GEÇ KALMA, ERKEN GEL
Metaverse; yani insanların çalıştığı, oyun oynadığı ve sosyalleştiği alternatif bir dijital gerçekliğe hoş geldiniz. Metaverse kelimesi, evrenin ötesinde anlamına geliyor ve ilk kez 1992’de basılan bilimkurgu romanı Snow Crash’da geçiyor. Bugün, Neal Stephenson’ın bilim kurgu romanındaki bir terimden çok daha fazlası olan metaverse’ün inşasına şahit oluyoruz. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, ‘sadece bakmak yerine, içinde bulunduğumuz bir internet’ olarak tanımlıyor ve satın aldığı sanal gerçeklik gözlüğü şirketi Oculus’a paralel bir şekilde geliştirdiği ‘Horizon Worlds’ ile metaverse çağına hazırlanıyor. Facebook’un üzerinde çalışmaya devam ettiği Horizon Worlds ile evinizin masasında otururken, iş arkadaşlarınızla sanal bir toplantı salonunda buluşma imkanından bahsediyoruz… Üstelik metaverse, yalnızca dijital avatarlarınızı sanal bir dünyada yönlendirmekle ilgili değil. Fiziksel gerçekliğinizin, dijital bir evrenle birleşmesi! Peki, nasıl? Geçtiğimiz yıl Fortnite oyununda gerçekleşen ve oyuncuların sanal olarak deneyimlediği Travis Scott konserinin ya da Minecraft ve Animal Crossing gibi oyunların, metaverse’ün ilk adımları olduğunu söyleyebiliriz. Ancak teknoloji yazarı Cathy Hackl, Forbes’da yer alan makalesinde şöyle sesleniyor: “Kendinizin, evinizin, ülkenizin, ofisinizin ve hatta hayatınızın dijital ikiziyle tanışmaya hazır olun!” Kendine has bir değere sahip olacak ev, araba gibi sanal gayrimenkuller; dijital kimlikleriniz için tasarlanacak kıyafetlerle birlikte büyüyecek giyim pazarı ve yeni sanal moda evleri… Kısacası metaverse’de zenginliğin farklı aşamalarına sahip olacak yeni sosyal sınıflarla birlikte, yepyeni ihtiyaçlar listesine odaklanacak yüzlerce markayla karşı karşıya kalacağız. Kripto para ile satın alınan NFT sanat eserlerinin sanal anıtlarda ya da sanal evinizde sergilendiği bir dünyadan söz ediyoruz… Metaverse’ün ülkemizdeki adımlarından en popüleriyse NFT karakterlerini satışa sunan karikatürist Selçuk Erdem’in ‘Fluffy Polar Bears’ NFT serisi. Bu NFT karakterler, daha sonra bir oyun projesine dönüştürülerek metaverse’e doğru adım adım büyüyecek. Anlamak zor; ancak asıl zor olan metaverse’e geç kalma ihtimaliniz. Evrenin ötesi, artık normal.
GERÇEK, GERÇEK Mİ?
TikTok’un orijinal Çince versiyonu Douyin’de yepyeni bir güzellik vizyonu başlatan ‘kusurlu ve sanal’ bir influencer ile tanışın: Angie! Jesse Zhang tarafından yaratılan dijital karakter Angie, pürüzsüz bir tenin aksine sivilceli cildiyle; tasarımcı kıyafetleriyle havalı pozlar vermektense, beyaz tişörtüyle gerçek bir etkileyici olmayı başarıyor. Onun bu denli sevilmesinin sebebi ise takipçilerinin söylediği üzere, gerçek olan birçok insandan daha gerçek olması. Ne kusursuz bir ten ne de kameranın alametifarikasıyla uzatılmış bacaklar… Kusursuzluğunu sergileme cesaretini gösteren influencer’lar artık normal; ‘gerçek’ olmasa bile.
HER YERDE SEYAHAT
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden The Metropolitan Museum of Art’a gidiyoruz ve hayır, Met Gala’ya davetli değiliz. Amerikan sanatından, müzenin tarihine; resim sanatının merkezinin Paris’ten Amerika’ya nasıl geçiş yaptığına ve Van Gogh, Cezanne, Manet, Vermeer, Gauguin gibi büyük ressamlar başta olmak üzere müzede yer alan Avrupa resim koleksiyonlarına kadar tam iki saatlik turistik bir gezi için hazırız. Ressam Hasan Çevik’in rehberliğinde Metropolitan Sanat Müzesi/Sanal Müze Gezisi, 3 Kasım Çarşamba günü, saat 20.30’da. Detaylı bilgi için; biletix.com