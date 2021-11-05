Aziz dizisi bu akşam izleyici ile buluşuyor

Show TV'nin yeni dizisi Aziz bu akşam yayın hayatına başlıyor. Aziz dizisi artık Cuma akşamları izleyici ile buluşacak. Dizinin yönetmenliğini Recai Karagöz üstlenirken, senaryosunu Eda Tezcan kaleme alıyor. Aziz dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi oyuncular yer alıyor. Aziz dizisinde 1934'lü yıllarda varlıklı bir ailenin yaşadıkları anlatılıyor. Aziz dizisinin oyuncularına, nereden çekildiğine ve künyesine yakından bakalım...







Aziz dizisinin künyesi:

Kanal: Show Tv

Yayın günü ve saati: Cuma

Başrol oyuncuları: Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlar

Dizinin özeti: Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz'in hikayesini anlatacak olan dizi Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak.

Yönetmen: Recai Karagöz

Senaryo: Eda Tezcan





AZİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aziz dizisinin konusu şöyle: Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz (Murat Yıldırım) refah bir hayat yaşarken bir anda kaderi değişecek. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak 1930’lu yılları anlatacak. Dizide bir Fransız Teğmen Andre'yin ölümüne neden olan Aziz, bulunduğu toprakları ve büyük aşkı Dilruba'yı (Damla Sönmez) terk edecek. İki yıl sonra tekrar topraklarına dönecek olan Aziz için her şey yeniden başlamış olacak. Geri bıraktığı hayatından eser kalmayacak olan dizi de Aziz'in hayat hikayesine yer verecek.





AZİZ DİZİSİNİN FRAGMANI

AZİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Aziz dizisinin oyuncu kadrosuysa şu şekilde:

Murat Yıldırım

Damla Sönmez

Simay Barlas

Ahmet Mümtaz Taylan

Fırat Tanış

Güven Murat Akpınar

Eren Hacısalihoğlu

Füsun Demirel

Meral Çetinkaya

Suzan Kardeş

Ayten Soykök





AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

Antakya'da ve Sakarya'da çekilen dizinin İstanbul'da da çekimleri gerçekleşecek.

AZİZ DİZİSİNDEN NOTLAR

Dizi izleyicileri 1930'ların Antakya'sına götürmeyi hedefliyor. Araştırma ve ön hazırlık 3 ay sürdü.

Sanat ve dekor ekibinin yanı sıra döneme ait meydan, evler ve sokakların yapımında 264 kişi görev aldı.

817 ton demir, 400 m3 kereste, 1000 LT boyanın kullanıldığı setin aksesuar ve kostümleri de özel olarak tasarlandı.

Kullanılan pek çok obje sıfırdan üretilirken 200’den fazla kıyafetin tasarımı gerçekleştirildi



MURAT YILDIRIM'DAN AZİZ DİZİSİ YORUMLARI

Aziz dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, senaryoyu okuyunca Aziz’in güçlü karakteri ve hikayede anlatılmaya değer aile, emek, fedakarlık gibi kıymetli unsurlar nedeniyle projeye evet dediğini söylüyor.

Yıldırım diziyle ilgili şu yorumları paylaşıyor: Aziz; bir aşk hikayesi tabii ama sıradan bir aşk hikayesi değil. Tarihin, dönemin, toplumsal olayların tanık olduğu bir aşk hikayesi diyebiliriz. Aşkın tutkuyla, emekle, fedakarlıkla imtihanını izleyeceğiz. Aynı zamanda diğer önemli taşlardan bir tanesi de ailesi.

Aziz’i oynamaktan çok büyük keyif aldığını söyleyen sevilen oyuncu karakteri ve onun hikayedeki yerini ise şu şekilde anlatıyor; “Aziz’in de imtihanı aşkı ile olacak. Çünkü bu imtihanında karşısında ailesi olacak. Aziz çok gururlu ve kafasına koyduğunu yapan, sonuna kadar savunan bir karakter. Tabii varlıklı bir ailede yetişmiş. Sonra hiç beklemediği bir anda hayatının dönüm noktasında bir Fransız delegesinin oğlunu öldürmesiyle başlayan bir değişim ve kahramanlık hikayesi aslında.”