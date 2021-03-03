'Camdaki Kız' dizisi yakında başlıyor! Oyuncu kadrosu belli oldu

Kanal D’nin yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi Camdaki Kız’ın kadrosu belli oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" eserinden yola çıkılarak yazılan dizinin hazırlıklara başlayan ekip, geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

Nadim Güç'ün yöneteceği dizide Burcu Biricik (Nalan) ve Feyyaz Şerifoğlu (Sedat) başrolleri paylaşacak. Hande Ataizi'nin Sedat'ın sevgilisi rolüne hayat vereceği dizide ayrıca Tamer Levent, Nur Sürer, Devrim Yakut, Selma Ergeç, Nihal Menzil, Enis Arıkan, Feri Güler, Tuğrul Tülek ve Hamza Yazıcı rol alacak.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Peki Camdaki Kız dizisi konusu nedir? Kanal D'de yer alan açıklama şu şekilde:

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?”

Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

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