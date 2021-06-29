Elele vizyon alarmı: Haziran ayı dizi ve filmleri
Elele dergisi Haziran ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?
SWEET TOOTH
NETFLIX
Bazı öyküler başından başlar. Bu öyküyse yarı insan-yarı hayvan olarak doğan melezlerle başlayacak. Geyik-çocuk Gus, yaşadığı ormanın dışında onu bekleyen tehlikelerden habersiz bir keşif yolculuğunda sizi de yanında görmekten mutluluk duyacak. Elbette, yolda kötülerle karşılaşacağız…
BÜYÜK TIKINMA
BLUTV
Şef Batuhan Piatti, muhteşem doğanın içinde misafirleriyle hazırladığı sofraların keyfini çıkarıyor. Şefin farklı kültürleri ve lezzetleri keyifli bir sohbetle sunacağı her bölümde acıkmak serbest! Büyük tıkınmaya hazır olun.
PANIC AMAZON
PRIME
Lise mezuniyetinin ardından, bir ritüele dönüşen yarışmayla hayatlarını yoluna koymayı dileyen Teksaslı gençlerle tanışın. Her zamankinden büyük bir ödülü kazanmak ve çok daha tehlikeli oyunları tamamlamak için en karanlık korkularla yüzleşmek kolay olmayacak.
AYAK İŞLERİ
GAİN
Zengin bir iş insanının ayak işlerini yapan görev adamı Vedat ve politik doğrucu Evren radarımıza takılıyor. Vazifesini eksiksiz yerine getiren mi, her adımı sorgulayan mı? Bu macerada siz hangisinin tarafında yer alacasınız?