Elele vizyon alarmı: Haziran ayı dizi ve filmleri

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PANIC AMAZON

PRIME

Lise mezuniyetinin ardından, bir ritüele dönüşen yarışmayla hayatlarını yoluna koymayı dileyen Teksaslı gençlerle tanışın. Her zamankinden büyük bir ödülü kazanmak ve çok daha tehlikeli oyunları tamamlamak için en karanlık korkularla yüzleşmek kolay olmayacak.