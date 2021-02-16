Elele vizyon alarmı: Şubat ayı dizi&filmleri
Elele dergisi Şubat ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?
TRIBES OF EUROPA
NETFLIX
Yıl 2074 ve küresel bir felaketin ardından parçalanmış bir Avrupa’da durmadan devam eden bir olağanüstü hal söz konusu. Kabilelerin hüküm sürdüğü Avrupa kıtasında ortaya çıkan esrarengiz bir küp ise insanlığın kaderini değiştirecek. Geleceği nasıl buldunuz?
YOUR HONOR
BEIN CONNECT
Oğlu suça karışan bir hakimin, adaleti sağlama idealinin ve aile ilişkilerinin arasında kalışını anlatan bir yaşam öyküsü. Meslek onuru ve aile bağları arasında kalan bir babayla tehlikeli bir yola çıkıyoruz. Üstelik, başrolde usta oyuncu Bryan Cranston var!
10 BİN ADIM
GAİN
Eski sevgilinizle günde 10 bin adım atmak sizin için ne ifade eder? Sağlık için yol arkadaşlığı yapan iki eski sevgili; dostluğa, geçmişe ve sevgiye dair muzip bir hikaye sunuyor. Yolda konuşacak çok şeyimiz var!
ŞEREF BEY
EXXEN
Romantik, hassas ve prensiplerine bağlı biri olan Şeref Bey, yeni hayatına doğru yola çıkıyor. Elbette yeni hayatında büyük bir kaosun içine düşeceğinden habersiz. Beklenmeyen sürprizler, umulmadık bir aşk ve usta oyuncularla favorilerimiz arasında!