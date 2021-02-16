Elele vizyon alarmı: Şubat ayı dizi&filmleri

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10 BİN ADIM

GAİN

Eski sevgilinizle günde 10 bin adım atmak sizin için ne ifade eder? Sağlık için yol arkadaşlığı yapan iki eski sevgili; dostluğa, geçmişe ve sevgiye dair muzip bir hikaye sunuyor. Yolda konuşacak çok şeyimiz var!