Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'den yeni dizi: ‘Bir Denizaltı Hikayesi'

Ekim ayında düzenlediği sunumda Türkiye’de hayata geçireceği yeni projelerini duyuran dijital içerik platformu Netflix, bu etkinlik kapsamında merak edilen pek çok yeni projeyi duyurmuştu. Bu projelerin başında ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolga Karaçelik‘i bir araya getiren dizi de bulunuyordu.

“Bir Denizaltı Hikâyesi” adıyla anılan proje için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte, yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tolga Karaçelik’in yönettiği, Kıvanç Tatlıtuğ’un denizaltında görev alan bir araştırmacıya hayat verdiği yeni Netflix dizisinde birçok ünlü isim yer alıyor.

YENİ KARELER GELDİ

Geçtiğimiz günlerde setten ilk görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı diziden yeni kareler de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)'in paylaştığı bir gönderi

BİR DENİZALTI HİKAYESİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikâyesini konu alıyor. Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir.

Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

BİR DENİZALTI HİKAYESİ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrol olduğu dizide, Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Jerry Hoffman, Güven Murat Akpınar, Ersin Arıcı, Alper Saldıran ve Hakan Salınmış gibi birbirinden başarılı isimlerde kadroya dahil oldu.

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