Kızılcık Şerbeti 'Pembe' ölüyor mu? Final sahnesinden sonra iddialar arka arkaya geldi!
Dizi ekibinden gelen veda paylaşımları, kafaları iyice karıştırdı. "Yoksa Pembe'ye veda mı ediyoruz?" soruları havada uçuşmaya başladı. Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Setten sızan cenaze sahnesi görüntüleri ise dedikoduları alevlendirdi. "Pembe Ünal" yazılı mezar taşı, izleyicileri şoke etti. Acaba Pembe'nin hikayesi burada mı sona eriyor?
Ancak unutmayın, dizilerde her an her şey olabilir! Bu bölümde Pembe'nin ölüp ölmeyeceği hala muamma. "Kızılcık Şerbeti"nin yeni bölümü, yine sürprizlerle dolu olacak gibi görünüyor.
"Kızılcık Şerbeti"nin hayranları şokta! Dizinin sevilen karakteri Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu, 3 sezonun ardından diziye veda ediyor. Magazin kulislerinde bomba etkisi yaratan bu ayrılığın nedeni ise senaryo gereği Pembe karakterinin hikayesinin sona ermesi.
Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre, Pembe karakteri birkaç bölüm sonra ölerek diziye veda edecek. Bu ani ayrılık, hem izleyicileri hem de Sibel Taşçıoğlu'nun hayranlarını derinden üzdü. Sosyal medyada ise "Pembe nasıl ölür?" ve "Sibel Taşçıoğlu neden ayrılıyor?" soruları yankılanıyor.
Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma kararı, magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü oyuncunun başka bir projeye geçeceği ya da sette sorunlar yaşadığı yönündeki söylentiler ise asılsız çıktı. Taşçıoğlu'nun senaryo gereği diziden ayrıldığı belirtilirken, bu ani vedanın kendisini de şaşırttığı gelen bilgiler arasında.
Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın canlı yayındaki açıklamaları, izleyicileri şaşırttı. İddialara göre, Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık kararı, sezon finali planlarında yoktu.
Hikayenin gidişatı içinde Pembe’nin artık yeni bir rolünün kalmadığı, bu nedenle de karaktere bir final sahnesi yazıldığı belirtiliyor.
"Başka dizi teklifi aldı" söylentileri ise yalanlandı. Aynı şekilde iddialara konu olan, 'sette kavga ettiği' ve bu nedenle ayrılmak istediği söylentilerini de kesin bir dille yalanlandı.
Magazin kulisleri bu ayrılığı konuşmaya devam ederken, "Kızılcık Şerbeti" hayranları ise Pembe'siz nasıl devam edileceğini merak ediyor.