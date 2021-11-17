Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler ve diziler (8-14 Kasım)
Netflix, Dünya’nın her ülkesindeki TOP 10 listelerine erişim sağlayabileceğimiz yeni bir siteyi de hizmete açmış durumda. İşte 8-14 Kasım tarihleri arasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler ve diziler...
Netflix, en popüler film ve dizilerin listelendiği özel bir site oluşturdu. Netflix’in zaten bir İlk 10 listesi var, ancak yeni site ekstra ve önemli veriler sağlıyor. “Netflix’te En İyi 10”, dizileri ve filmleri önceki haftanın Pazartesi ile Pazar günleri arasında izlenen saatlere göre sıralayacak. İşte 8-14 Kasım tarihleri arasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler ve diziler...
NETFLİX EN ÇOK İZLENEN DİZİLER (8-14 KASIM)
1. Klüp: Part 1
Kulüp dizisi konusu nedir? Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.
2. Arcane: Season 1
Arcane dizisi konusu nedir? Ütopik bir bölgede baskı gören bir yeraltı şehri olan Zaun'da geçen Arcane, efsanevi iki League of Legends şampiyonunun hikayesini ve onların birbirinden ayrılmasına neden olan gücün hikayesini konu ediyor.
3. Squid Game: Season 1
Squid game dizisi konusu nedir? Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, tuhaf bir davet alır. Davette onlara cazipi bir ödül karşılığında çocuk oyunlarında yarışmaları teklif edilir. Teklifi kabul eden oyuncular, yarışmayı kazanırlarsa 40 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacaktır. Ancak ödül cazip olsa da oyunun ölümcük riskleri vardır.