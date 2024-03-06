Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (26 Şubat-3 Mart)

Netflix, geçen hafta platformda en çok izlenen yapımları paylaştı. 26 Şubat-3 Mart haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi Avatar The Last Airbender oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (26 Şubat-3 Mart) - Resim : 1

1. Avatar The Last Airbender

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır.

Başroldekiler: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (26 Şubat-3 Mart) - Resim : 2

2. Kuvvetli Bir Alkış  (A Round of Applause: Season 1)

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Varoluşsal sancılar çeken ve bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özleyen bir adam, onlarca yılı kapsayan bir hikâyeyi anlatan bu dramada tuhaf ailesiyle uğraşır.

Başroldekiler: Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (26 Şubat-3 Mart) - Resim : 3

3. One Day 

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Emma ve Dexter mezuniyet gecesini birlikte geçirdikten sonra kendi yollarına giderler ancak hayatları artık iç içe geçmiştir. David Nicholls imzalı romandan uyarlandı.

Başroldekiler:Ambika Mod,Leo Woodall,Essie Davis

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Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (26 Şubat-3 Mart) - Resim : 4

4. FURY 

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor:  Babasının ölümünün intikamını almak isteyen genç bir kadın, Paris'in yeraltı dünyasının ara bulucusu Fury'nin ağına dolanır.

Başroldekiler: Lina El Arabi, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz