Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (26 Şubat-3 Mart)
Netflix, geçen hafta platformda en çok izlenen yapımları paylaştı. 26 Şubat-3 Mart haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi Avatar The Last Airbender oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
1. Avatar The Last Airbender
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır.
Başroldekiler: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley
2. Kuvvetli Bir Alkış (A Round of Applause: Season 1)
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Varoluşsal sancılar çeken ve bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özleyen bir adam, onlarca yılı kapsayan bir hikâyeyi anlatan bu dramada tuhaf ailesiyle uğraşır.
Başroldekiler: Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu
3. One Day
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Emma ve Dexter mezuniyet gecesini birlikte geçirdikten sonra kendi yollarına giderler ancak hayatları artık iç içe geçmiştir. David Nicholls imzalı romandan uyarlandı.
Başroldekiler:Ambika Mod,Leo Woodall,Essie Davis
4. FURY
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Babasının ölümünün intikamını almak isteyen genç bir kadın, Paris'in yeraltı dünyasının ara bulucusu Fury'nin ağına dolanır.
Başroldekiler: Lina El Arabi, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz