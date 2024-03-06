Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (26 Şubat-3 Mart)

1. Avatar The Last Airbender

Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Avatar olarak bilinen bir çocuk, savaş hâlindeki dünyayı kurtarmak için dört element gücünde de ustalaşmalı ve onu durdurmaya kararlı olan acımasız bir düşmanla savaşmalıdır.

Başroldekiler: Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley