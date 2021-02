Kırmızı alarm: Şehrin en havalı kadınları dönüyor!

İlişkiler, seks ve muhteşem hatalarla dolu bir maceradan tanıdığımız Carrie Bradshaw, Charlotte York Goldenblatt, Miranda Hobbes geçen yılların ardından büyük hasreti bitirmek üzere yola çıktı. Fakat bu kez bir eksikle, çünkü Samantha Jones ekipte yer almayacak.

Televizyon tarihinin en popüler yapımlarından biri olan Sex and the City efsanesi, başarısız sinema deneyiminden ders almış olacak ki, bu bahar 10 bölümlük bir mini dizi olarak aramıza geri dönmeye karar vermiş.

Büyüleyici New York manzaralarıyla süslenen tanıtımında da gördüğümüz üzere ışıltılı şehrin tanıdık caddelerinde, özlediğimiz yüzlerle ve tahmin bile edemediğimiz bir hikayenin eşiğindeyiz. Alışılagelmiş klavye sesiyle birlikte Carrie’nin ağzından dökülen ‘And Just Like That’ sözcükleriyle yeni hatalar için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yine de merak etmeden duramadığımız bir şey var: Carrie artık sneaker giyiyor mudur?

İLGİLİ İÇERİKLER