Tüm zamanların en çok hasılat yapan kitaptan filme uyarlamaları: 15 yapım

O (It)

"O" Stephen King tarafından 1986’da yayınlandı.

Filmler: Stephen King'in edebi klasiği O, daha önce 1990'da mini dizisi yoluyla uyarlanmış olsa da 2017'de IT: Chapter One, Pennywise'ın beyaz perdeye ilk kez musallat olduğu sene oldu. Film, sinema tarihinin en yüksek hasılat yapan korku filmi oldu ve gişede 701,8 milyon dolar kazandı. King'in romanı o kadar uzun ki -tam olarak 23 bölüm- hikaye ancak iki filme anlatılabildi. 2019 devam filmi ile birleştirildiğinde 1,1 milyar dolarlık müthiş bir hasılat elde etti.