Tüm zamanların en çok hasılat yapan kitaptan filme uyarlamaları: 15 yapım
Sinemada çokça kitaptan filme uyarlama yapım var. Öyle ki bazı kitaplar farklı zamanlarda defalarca sinemaya uyarlandı. Bazıları inanılmaz hasılatlara ulaştı... İşte tüm zamanların en çok hasılat yapan kitaptan filme uyarlamaları: 15 efsane yapım.
Bir çocuk büyücünün, kara kara düşünen vampirlerin ve BDSM takıntılı bir milyarderin ortak yönü nedir? İşte tüm zamanların en yüksek hasılat yapan kitaptan filme uyarlamaları.
Forrest Gump
Winston Groom'un yazdığı Forrest Gump 1986'da yayınlandı.
Film: Tom Hanks'ın başrol oynadığı bu filmin uyarlaması başlı başına bir sinema klasiği olsa da aslında aynı adlı bir romana dayandığını biliyor muydunuz? Film, gişede 678,2 milyon dolar kazandı ve diğer birçok ödülün yanı sıra Oscar Ödülleri de kazandı. En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödüllerini eve götürdü.
Orman Çocuğu
Rudyard Kipling'in Orman Çocuğu kitabı 1984’te yayınlandı.
Filmler: Klasik çocuk hikayesi birkaç kez beyaz perdeye uyarlandı. İlki 1942'de geldi ve 1976, 1994, 1998 ve 2003'te gelen birkaç versiyonla takip edildi. Ancak en yüksek hasılatı eve götüren, 966.6 milyon dolar kazanç elde eden 2016 yılındaki live-action versiyonuydu. Yönetmen Jon Favreau, filmde tüm CGI hayvanlarını gösterdiği için PETA'dan övgü aldı.
Alice Harikalar Diyarında
Alice Harikalar Diyarında, Lewis Carroll tarafından 1865'te yayınlandı.
Filmler: Lewis Carroll'un klasik öyküsünün uyarlamaları Hollywood'un sessiz film döneminden bu yana beyazperdede canlanıyor. Aslında, ses gelmeden önce dört sessiz Alice filmi vardı. Seyirciler, Harikalar Diyarı'nı 20'den fazla ayrı filmde ziyaret etti ve en yüksek hasılat 2010'daki Alice Harikalar Diyarında oldu. Tim Burton'ın yeniden anlatımında Johnny Depp yer aldı ve küresel gişede 1.025 milyar dolar hasılat elde etti.
O (It)
"O" Stephen King tarafından 1986’da yayınlandı.
Filmler: Stephen King'in edebi klasiği O, daha önce 1990'da mini dizisi yoluyla uyarlanmış olsa da 2017'de IT: Chapter One, Pennywise'ın beyaz perdeye ilk kez musallat olduğu sene oldu. Film, sinema tarihinin en yüksek hasılat yapan korku filmi oldu ve gişede 701,8 milyon dolar kazandı. King'in romanı o kadar uzun ki -tam olarak 23 bölüm- hikaye ancak iki filme anlatılabildi. 2019 devam filmi ile birleştirildiğinde 1,1 milyar dolarlık müthiş bir hasılat elde etti.