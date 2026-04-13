Dünyanın kalp atışına neler oluyor? Haftalardır süren uykusuzluk ve Schumann Rezonansı
Son birkaç haftadır çevrenizde "Hiç uyuyamıyorum," "Kulaklarımda garip bir çınlama var" veya "Üzerimde tarif edemediğim bir ağırlık hissediyorum" diyenlerin sayısı arttı mı? Sosyal medyada ve dijital platformlarda yayılan iddialara göre, bu durumun sorumlusu bizzat gezegenimizin kendisi olabilir. Dünya’nın doğal "uğultusu" olarak bilinen Schumann Rezonansı, son günlerde gösterdiği yoğun artışla yeniden gündemde. Peki, son günlerde neden uykusuz hissediyoruz, Schumann Rezonansı nedir?
Dünya’nın doğal uğultusu olan Schumann Rezonansı, güneş patlamalarının etkisiyle tehlikeli bir boyuta ulaştı. Nisan ayı itibarıyla Güneş’ten kopup gelen yüklü parçacıklar, Dünya’nın manyetik alanını adeta bir çarşaf gibi dalgalandırarak iyonosferdeki enerji yoğunluğunu maksimum seviyeye çıkardı.
PEKİ NEDİR BU SCHUMANN REZONANSI?
Bilimsel olarak Schumann Rezonansı; Dünya’nın yüzeyi ile atmosferin yaklaşık 60 ila 1000 kilometre üzerindeki iyonosfer tabakası arasında meydana gelen doğal bir elektromanyetik ritimdir. Bu boşlukta çakan şimşeklerin yarattığı enerji, gezegenin etrafında dolanan düşük frekanslı bir titreşim oluşturur. Genellikle 7.83 Hz olan bu temel frekans, gezegenin "kalp atışı" olarak tanımlanır.
Uzay hava durumu izleme uygulaması MeteoAgent’tan alınan veriler, geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren bu rezonans ölçümlerinde yoğun bir artış yaşandığını gösteriyor. Veriler, titreşimlerin "yüksek" ve potansiyel olarak "yıkıcı" olabileceği sınırları zorladığını işaret ediyor. Ancak uzmanlar sakin kalmakta fayda olduğunu; bu tür ölçümlerin doğal olarak dalgalanabileceğini hatırlatıyor.