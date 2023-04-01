Edis Görgülü'den yeni imaj: 2024 Eurovision 1.'lik saçım

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Uzun süre sarı saçlarıyla gördüğümüz şarkıcı Edis, saç değişimini sık yapan ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından takipçileriyle yeni imajını paylaşan Edis, fotoğrafının altına yaptığı yorum ile akıllarda soru işareti bıraktı.
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EDİS GÖRGÜLÜ: 2024 EUROVISION 1.'LİK SAÇIM BU
Paylaştığı yeni fotoğrafının altına, ''2024 Eurovision 1.'lik saçım bu'' açıklamasında bulundu. Edis'in bu paylaşımı akıllara "2024 Eurovision'da Türkiye'yi Edis mi temsil edecek?" sorularını getirdi.
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İşte Edis'in bugüne kadar değiştirdiği birbirinden farklı saç modelleri...
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Edis'in çok konuşulan sarı saçları...