Elele vizyon alarmı: Kasım ayı dizi ve filmleri

Hazırlayan: Baran Alışkan

ÜÇ KURUŞ

SHOW TV

Çıngıraklı Mahallesi’nin fahri koruyucusu mafyatik lider Kartal ve Organize Büro’nun cesur komiseri Efe arasındaki heyecanlı bir maceraya davetlisiniz. Bir cinayet vakasının peşinde umulmadık sonlara çıkan yollar, iki farklı karakteri aynı noktada buluşturacak. Karşı karşıya mı, yoksa yan yana mı duracaklarını ise aksiyon dolu sahnelerin hemen ardından karar vereceğiz. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova ve Ercan Kesal’a eşlik eden geniş oyuncu kadrosuyla tüm yanıtları birlikte bulmak üzere ekran başında sözleşiyoruz. Ne demiş Kartal? “Mahallemiz eğlenceli, kimsede dert tasa kalmaz…”