Elele vizyon alarmı: Kasım ayı dizi ve filmleri

Hazırlayan: Baran Alışkan
ÜÇ KURUŞ
SHOW TV
Çıngıraklı Mahallesi’nin fahri koruyucusu mafyatik lider Kartal ve Organize Büro’nun cesur komiseri Efe arasındaki heyecanlı bir maceraya davetlisiniz. Bir cinayet vakasının peşinde umulmadık sonlara çıkan yollar, iki farklı karakteri aynı noktada buluşturacak. Karşı karşıya mı, yoksa yan yana mı duracaklarını ise aksiyon dolu sahnelerin hemen ardından karar vereceğiz. Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova ve Ercan Kesal’a eşlik eden geniş oyuncu kadrosuyla tüm yanıtları birlikte bulmak üzere ekran başında sözleşiyoruz. Ne demiş Kartal? “Mahallemiz eğlenceli, kimsede dert tasa kalmaz…”
RED NOTICE
NETFLIX
Kendi alanında dünyanın en başarılı isimleri dans pistlerinden vahşi ormanlara uzanan bir kovalamacada karşı karşıya geliyor. FBI’ın en iyi profil uzmanı ile en çok aranan ve en başarılı sanat eseri hırsızları için kırmızı bülten çıkarıyoruz. Saatlerimizi ayarlayalım, mutlaka!
ETKİLEYİCİ
GAİN
Sosyal medyanın meşhur linç kültürü ile tanışın. Influencer Leyla ve yıldız futbolcu Emre’nin çok eğlenceli bir gecenin ardından sosyal medyaya taşınan skandallarının sonuçlarına birlikte şahitlik edeceğiz. Herkes hazırsa bir yeni hikaye paylaşmanın vakti geldi!
HAMLET
GAİN
Sezonun en iddialı yapımlarından Hamlet, 16. yüzyılda yaşanan güç değişimlerini Büyükada’daki fayton krallığı üzerinden yorumluyor. Shakespeare’in eserini çarpıcı gerçeklerle örülmüş bir aile draması olarak görmeye davetliyiz.