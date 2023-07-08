En çok izlenen 10 Türk aşk filmi (IMDB sırasına göre)

10- Bu İşte Bir Yalnızlık Var:
Imdb Puanı: 5.7
Tuna Kiremitçi'nin çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlanan film hayattan hiçbir beklentisi kalmamış Metin karakterine odaklanıyor. Metin'i hayata bağlayan tek kişi kızı Ezgi'dir. Alt metninde aşkın hiç beklenmedik zamanlarda insanın karşısına çıkabileceğini anlatan filmin baş rolünde Engin Altan Düzyatan ve Özgü Namal yer alıyor. 2013 yılında vizyona giren Bu İşte Bir Yalnızlık Var filminin müziklerini Mor ve ÖTESİ, Tarkan ve İskender Paydaş yaptı.
9- Kendime İyi Bak:
İmdb Puanı: 6.3
Evlenmesine sayılı günler kala iki kadın arasında kalan bir adamın yaşadıklarını anlatan filmin yönetmen koltuğunda Ruhi Yapıcı oturuyor.
8- Türev:
Imdb Puanı: 6.5
İki kadın arasında kalmış bir adamın hikayesinin anlatıldığı Türev, tamamı el kamerasıyla çekilmiş ilk Türk filmidir. Filmin başrollerinde yer alan isimler şunlardır: Beste Bereket, Tuğra Kaftancıoğlu ve Gülçin Santırcıoğlu
7- İncir Reçeli:
Imdb Puanı: 6.5
Aytaç Ağırlar'ın yazıp yönettiği İncir Reçeli filminde AIDS hastası bir kadın ile skeç yazarı bir erkeğin dokunaklı aşk hikayesi anlatılıyor. Duygu, hastalığın son evresindedir. Metin ile tanıştıktan sonra ondan uzak durmaya çalışır. Başta ikisinin de ciddiye almadığı bu ilişki çok geçmeden aşka dönüşür.
Hail Sezaioğlu'nun şarkılarıyla ön plana çıktığı filmin diğer oyuncuları: Melike Güner, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Selim Akgül, Mustafa Uzunyılmaz ve Nevin Efe.