En çok izlenen 10 Türk aşk filmi (IMDB sırasına göre)

10- Bu İşte Bir Yalnızlık Var:

Imdb Puanı: 5.7

Tuna Kiremitçi'nin çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlanan film hayattan hiçbir beklentisi kalmamış Metin karakterine odaklanıyor. Metin'i hayata bağlayan tek kişi kızı Ezgi'dir. Alt metninde aşkın hiç beklenmedik zamanlarda insanın karşısına çıkabileceğini anlatan filmin baş rolünde Engin Altan Düzyatan ve Özgü Namal yer alıyor. 2013 yılında vizyona giren Bu İşte Bir Yalnızlık Var filminin müziklerini Mor ve ÖTESİ, Tarkan ve İskender Paydaş yaptı.