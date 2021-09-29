Eylül ayında okunacak favori 5 kitap

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Hayata Dön

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu

DOĞAN

Dr. Budayıcıoğlu, çok satan kitapları ve eserlerinden uyarlanan yapımlarla hayatımıza dokunuyor. Ala’nın hayatına konuk olacağımız bu eser ise, suskun bir kızı konuşturmak için birçok tarihi olayı içinde bulunduruyor. Psikanalizin dokunduğu bir başarı öyküsünden ilham alıyor ve çağrıya uyuyoruz. Hayata dönme zamanı…