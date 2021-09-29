Eylül ayında okunacak favori 5 kitap

Hazırlayan: Baran Alışkan
Çoğu İnsan İyidir
Ruther Bregman
MUNDİ
‘Yeni bir insanlık tarihi’ iddiası taşıyan eser, insanların iyi olduğunu varsaymanın bambaşka seçenekleri mümkün kıldığını düşünüyor. Yazar, insanlık tarihine baktığında türümüzü bir başka açıdan değerlendirmemiz gerektiğini savunuyor. Kötü olduğumuzu bize düşündüren tüm anlatıları unutun, baştan başlıyoruz!
Pervin’in Bahçesinden Güzellik İksirleri
Pervin Bulgak
PİKA
Biyolog ve kozmetolog Pervin Bulgak, akademik birikimi ve mesleki tecrübeleri ile dört nesillik aile mirası bilgilerini bir araya getiriyor. Doğanın şifalı malzemeleriyle ortaya çıkan 143 iksirin yer aldığı bu rehber ile maskelerden temizliğe, masaj yağlarından tırnak bakımına önerilerle buluşuyoruz.
Hayata Dön
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu
DOĞAN
Dr. Budayıcıoğlu, çok satan kitapları ve eserlerinden uyarlanan yapımlarla hayatımıza dokunuyor. Ala’nın hayatına konuk olacağımız bu eser ise, suskun bir kızı konuşturmak için birçok tarihi olayı içinde bulunduruyor. Psikanalizin dokunduğu bir başarı öyküsünden ilham alıyor ve çağrıya uyuyoruz. Hayata dönme zamanı…
Canlı Devre
David Eagleman
DOMİNGO
Kafatasımızın içinde, gözlerimizin arkasında ve vücudun komuta merkezindeki beyini, dünyamız gibi değişken bir sisteme benzeten bir eseri listenize ekleyin. Bilimsel araştırmalar ve ilginç vakalar eşliğinde içyüzüyle tanışacağımız beynin durmaksızın değişen tarafıyla tanışıyoruz. Onu gerçekten tanıyor muyuz?