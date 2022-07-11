Göz renginiz kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Düşündüğünüzden daha fazlası!
Kahverengi, yeşil, mavi, gri... İster parlak mavi gözlere sahip olun, ister gizemli kahverengi gözlere sahip olun, gözlerimiz güzel ve benzersizdir. Göz rengin seni eşsiz kılıyor! Peki göz renginiz kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Düşündüğünüzden daha fazlası!
Gözleriniz sıklıkla ne düşündüğünüzü ortaya çıkarabilir. Üzüntü, öfke, neşe ve diğer duygular gözlerden tanınabilir. Ama sadece bu değil, görünüşe göre gözleriniz de kişiliğiniz hakkında bir şeyler söylüyor! İsveçli bir üniversiteden yapılan araştırma, göz renginizden sorumlu genin, beynin ön loblarını oluşturan genle aynı olduğunu göstermiştir. Doktor Edinburgh Üniversitesi'nden Anthony Fallone şöyle diyor: "Göz, nörolojik olarak beyne o kadar yakından bağlıdır ki, beynimizin dışarıdan görebileceğiniz tek parçası olduğu söylenebilir." Peki göz renginiz bu konuda ne diyor? Daha fazlasını öğreneceksiniz!
Kahverengi göz
Kahverengi gözlü insanlar lider doğarlar. Kendileri bunu görmeyebilir, ancak dünyanın geri kalanı bu insanları böyle görüyor.
Çoğu insandan daha fazla güven yayarlar.
Gözleriniz daha koyuysa, vücudunuzda daha fazla melanin var demektir ve bu da hızlı düşünme yeteneğiyle bağlantılıdır.