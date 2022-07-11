Göz renginiz kişiliğiniz hakkında neler söylüyor? Düşündüğünüzden daha fazlası!

Gözleriniz sıklıkla ne düşündüğünüzü ortaya çıkarabilir. Üzüntü, öfke, neşe ve diğer duygular gözlerden tanınabilir. Ama sadece bu değil, görünüşe göre gözleriniz de kişiliğiniz hakkında bir şeyler söylüyor! İsveçli bir üniversiteden yapılan araştırma, göz renginizden sorumlu genin, beynin ön loblarını oluşturan genle aynı olduğunu göstermiştir. Doktor Edinburgh Üniversitesi'nden Anthony Fallone şöyle diyor: "Göz, nörolojik olarak beyne o kadar yakından bağlıdır ki, beynimizin dışarıdan görebileceğiniz tek parçası olduğu söylenebilir." Peki göz renginiz bu konuda ne diyor? Daha fazlasını öğreneceksiniz!