Makyaj çantanızda olması gereken 15 ikonik ürün!

TEMEL BAKIMIN ABC’Sİ
Cildinize temel bakım yapmak istiyorsanız bu dev üçlü her zaman yardıma hazır. Fazla yağı yok ederek cildinizi arındırıyor ve nem oranını arttırıyor. Her adım bir sonrakinden en yüksek verimi almanız için tasarlanmış.
CLINIQUE 3 ADIMLI CİLT BAKIM SİSTEMİ KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN BAKIM SETİ 215 TL
İLK KURAL, TEMİZ BİR CİLT
Cilt bakım rutinimiz onsuz olmazdı. Suya dayanıklı makyaj dahil yağı ve kiri çıkarırken cildin doğal yağ dengesini bozmuyor ve cildin yatışmasına destek oluyor.
BIODERMA SENSIBIO H20 YÜZ VE MAKYAJ TEMİZLEME SUYU 59.50 TL
YORGUNLUK BELİRTİSİ Mİ, O DA NE?
Saatlerdir uyuyormuşsunuz gibi taze ve sağlıklı görünmenizi sağlıyor, çünkü koyu halkaların belirginliğini gerçekten hafifletiyor ve göz altlarınıza aydınlık bir görüntü veriyor.
YSL TOUCHE ECLAT KAPATICI 310 TL
YAZ, KIŞ VAZGEÇİLMEZ
Bu ikonik şeftali pembesi, yanaklarınıza hem ışıltı hem renk katıyor. Hafif ışıltılı, ipeksi mat yapısı ve her cilt tipine uyum sağlamasıyla dünyanın en sevilen allıklarından biri olmayı hak ediyor.
NARS ORGASM ALLIK 320 TL