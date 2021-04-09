Makyaj çantanızda olması gereken 15 ikonik ürün!

1 / 15

TEMEL BAKIMIN ABC’Sİ

Cildinize temel bakım yapmak istiyorsanız bu dev üçlü her zaman yardıma hazır. Fazla yağı yok ederek cildinizi arındırıyor ve nem oranını arttırıyor. Her adım bir sonrakinden en yüksek verimi almanız için tasarlanmış.

CLINIQUE 3 ADIMLI CİLT BAKIM SİSTEMİ KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN BAKIM SETİ 215 TL