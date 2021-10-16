Sonbaharda makyaj çantası yeniliyoruz: 14 ürün önerisi
Pembe, toprak rengi ve nude tonlar çekmecenizden çıkıp makyaj çantanıza dalış yapıyor. Sezonun güzellik trendlerinden ilham alıyor, romantizmine de kayıtsız kalmıyoruz. Sonbaharda makyaj çantasını yenilemeye ne dersiniz? Hadi hızlıca yeni makyaj çantamızın demirbaşlarına bakalım...
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Makyaj çantamız da mevsime ayak uydurmasın mı? İşte sonbaharda makyaj çantanızda yerini almaya aday 14 kozmetik güzellik ürünü.
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DIOR ÜÇLÜ FAR
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LANCOME ALLIK
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L’OREAL RUJ