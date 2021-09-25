Yaşlanma, kirlilik ve stres karşıtı en iyi 9 bakım ürünü: Krem, serum, tonik
Şehir yaşamının getirileri ve serbest radikaller cildin savunma mekanizmasını tehdit ediyor ve onu strese sokuyor. Bir de bunun üzerine pandemi stresini ekleyin. Hem kirlilikle savaşan hem de strese karşı cildi savunan ürünler gün geçtikçe önem kazanıyor.
Cildin yaşlanması doğal, kaçınılmaz bir süreç olabilir ama dış faktörlere bağlı olarak erken yaşlanma belirtilerinden bazıları genç yaşlardan itibaren görülebiliyor. Cildin yaşlanma belirtilerinin nedenleri arasında ilk sıralarda çevresel faktörler ve stres geliyor. Tüm bunlar cilt bariyerinin güçsüzleşmesine, bu durum da erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına, cildin esnekliğini ve ışıltısını kaybetmesine neden oluyor. Kortizol seviyesinin artması ise cildin kolajen yapısını bozuyor.
Cildi 24 saat nemlendiriyor ve stresin gözle görülebilir işaretlerine karşı cildi korumaya yardımcı oluyor. Cildi sakinleştiriyor. Daha yumuşak ve pürüzsüz görünmesini destekliyor.
Lancome Hydra Zen Anti-Stress Nemlendirici
Kullanıldığı andan itibaren ciltte doğal bir koruyucu bariyer oluşturarak narin cilt yapısını olumsuz dış etkenlere karşı koruyor. Cilt tonunu eşitleyen esans, bütün nemi cilde hapsederek aynı zamanda parlak ve canlı bir görünüm elde edilmesine yardımcı oluyor.
Pink by Pure Beauty Bye Bye Pores Esans
Cildin pH’ını dengeleyen tonik yüzde 94 doğal içeriğe sahip. Kirli partikülleri giderirken cildi düzeltme ve eşitleme konusunda destekliyor.
Sephora Collection Hassas PH Dengeleyici Tonik