Yaşlanma, kirlilik ve stres karşıtı en iyi 9 bakım ürünü: Krem, serum, tonik

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Cildin yaşlanması doğal, kaçınılmaz bir süreç olabilir ama dış faktörlere bağlı olarak erken yaşlanma belirtilerinden bazıları genç yaşlardan itibaren görülebiliyor. Cildin yaşlanma belirtilerinin nedenleri arasında ilk sıralarda çevresel faktörler ve stres geliyor. Tüm bunlar cilt bariyerinin güçsüzleşmesine, bu durum da erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına, cildin esnekliğini ve ışıltısını kaybetmesine neden oluyor. Kortizol seviyesinin artması ise cildin kolajen yapısını bozuyor.