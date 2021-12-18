Yeni yıldız skinfluencer’lar! Hangisinden ne öğrenmeli?
Uzun süre sosyal medyada gücü elinde tutan makyaj influencer’larının hakimiyeti artık cilt bakım gurularına yani ‘skinfluencer’lara geçiyor. Gelin sizi öne çıkan bu isimlerden birkaçıyla tanıştıralım.
Pandeminin etkisinde geçen son 1.5-2 sene içinde küresel makyaj endüstrisi gelirlerinde yüzde 20-30 arasında düşüş olurken, cilt bakım pazarı gelirlerinin yüzde 75 arttığını biliyor muydunuz? Evde ekmek yaptık, spor yaptık ve tabii ki renkli kozmetikten uzaklaşıp cilt bakımına yöneldik. Bu global kriz, kendi kahramanlarını yani ‘skinfluencer’ olarak anılan güzellik fenomenlerini yarattı. Söz konusu cilt bakımı olduğunda takipçiler güvenilir kişiler olan cilt bakım uzmanlarına, dermatologlara ve kozmetik markası kurucularının tavsiyelerine yöneldi. Size bu anlamda ilham verecek, güzellik evreninin kanaat önderlerini vakit kaybetmeden takibe alın.
Hazırlayan: Damla Durak
DEVAN JESMER
@devsday
Uzman estetiysen ve içerik üretici Devan Jesmer, danışanları ve takipçilerine yardımcı olabilmek için kullandığı ve memnun kaldığı tüm cilt bakım ürünlerini paylaşmaktan çekinmiyor. Yeni çıkan ürünlerden haberdar ederken, bu ürünleri deneyerek tarafsız değerlendirmelerini de paylaşıyor. O nedenle yeni bir cilt bakım ürünü almadan önce, onun hesabına göz atmakta fayda var.
GEORGIA LOUISE
@georgialouisesk
Ünlülerin cilt bakım uzmanı olarak da tanınan Georgia Louise; Emma Stone, Cate Blanchett ve Jennifer Aniston gibi dünyaca ünlü isimlere danışmanlık veriyor. Yakın zamanda Hollywood’da kendi cilt bakım ürünlerini sattığı mağazasını açan Louise, sosyal medya hesabında kendi markasının yanı sıra Biologique Recherche ve Peel gibi global, bilindik markaların da farklı ürünlerini tanıtıyor.
RENÉE CHOW
@gothamista
Sosyal medyada ‘Gothamista’ olarak bilinen cilt bakım uzmanı Renée Chow, güncel cilt bakım ürünlerini tanıtmakla kalmıyor, deniyor ve kişisel deneyimlerini samimi bir dille takipçileriyle paylaşıyor. 500 bine yakın YouTube abonesi ve 200 bine yakın Instagram takipçisi bulunan Chow, kendi blog sayfası ve internet sitesinde de cilt bakım tüyoları, çeşitli makaleler ve videolar paylaşıyor.