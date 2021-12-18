Yeni yıldız skinfluencer’lar! Hangisinden ne öğrenmeli?

DEVAN JESMER

@devsday

Uzman estetiysen ve içerik üretici Devan Jesmer, danışanları ve takipçilerine yardımcı olabilmek için kullandığı ve memnun kaldığı tüm cilt bakım ürünlerini paylaşmaktan çekinmiyor. Yeni çıkan ürünlerden haberdar ederken, bu ürünleri deneyerek tarafsız değerlendirmelerini de paylaşıyor. O nedenle yeni bir cilt bakım ürünü almadan önce, onun hesabına göz atmakta fayda var.