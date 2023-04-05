Hande Erçel'den 80'ler tarzı: "Türkan Şoray" benzetmesi yapıldı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 80'ler tarzına büründü. Erçel’in paylaşımlarına beğeni yağdı ve ünlü oyuncu Yeşilçam yıldızlarına benzetildi. Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan da yorum gecikmedi...

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Hande Erçel'den 80'ler tarzı: "Türkan Şoray" benzetmesi yapıldı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medyayı sık kullanan isimlerden. Dün gece Yeşilçam temalı bir doğum günü partisine katılan oyuncu, bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

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Hande Erçel'den 80'ler tarzı: "Türkan Şoray" benzetmesi yapıldı - Resim : 2

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorum yapığı fotoğrafların altına, 'Yeşilçam güzeli, Türkan Sultanın havası var' gibi paylaşımlar geldi.

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Hande Erçel'den 80'ler tarzı: "Türkan Şoray" benzetmesi yapıldı - Resim : 3

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın da fotoğrafa kayıtsız kalamadı.

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Hande Erçel'den 80'ler tarzı: "Türkan Şoray" benzetmesi yapıldı - Resim : 4

Akın, Hande Erçel'in gönderisine kalp ve çiçek emojileri ekledi.