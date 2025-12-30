Işıltılı seçimler: Yılbaşı için güzelliği kutulayan hediyeler
Kırmızı kurdeleyle süslenen şık kutular, yalnızca sevdiklerinizi mutlu etmekle kalmıyor; yılın en parlak gecesine hazırlanırken küçük ama değerli bir güzellik molasına davet ediyor. Keşfedeceğiniz tüm ürünleri, yeni yıla taze bir enerji ve sofistike bir dokunuş katmak için seçtik!
1 / 12
Boyner Lancôme Idôle hediye seti 7350 TL
2 / 12
Too Faced Life Is a Fairytale Koleksiyonu Dream A Little Dream allık ve dudak parlatıcı seti 3159 TL
3 / 12
Yepoda Yepoda Xmas Glow Set cilt bakım hediye seti 2699 TL
4 / 12
Sephora Collection 7 Surprises After Calendar set 2499 TL