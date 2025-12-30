Işıltılı seçimler: Yılbaşı için güzelliği kutulayan hediyeler

Kırmızı kurdeleyle süslenen şık kutular, yalnızca sevdiklerinizi mutlu etmekle kalmıyor; yılın en parlak gecesine hazırlanırken küçük ama değerli bir güzellik molasına davet ediyor. Keşfedeceğiniz tüm ürünleri, yeni yıla taze bir enerji ve sofistike bir dokunuş katmak için seçtik!

Nilgün Yıldız Konakçı

Boyner Lancôme Idôle hediye seti 7350 TL

Too Faced Life Is a Fairytale Koleksiyonu Dream A Little Dream allık ve dudak parlatıcı seti 3159 TL

Yepoda Yepoda Xmas Glow Set cilt bakım hediye seti 2699 TL

Sephora Collection 7 Surprises After Calendar set 2499 TL