‘İyi’ hissettirenler

DUYGU DEMİR

ASTROLOG

“Ben kişideki gerçek dönüşümün -iyileşme halinin- zihinsel bir bilgi alışverişinden öte, ruhu tetikleyen bir duygu uyanışı ile yaşandığına inanıyorum.”

Modern insan, sizce neden ‘iyi hissetmek’ istiyor?

Öngörülebilir günleri geride bıraktık; artık güvencesiz ve belirsiz bir hayat deneyimliyoruz. Haliyle kısa vadeli hayat projelerinin peşinden koşuyoruz. Bu da bizi yorgun, kaygılı ve maalesef depresif kılıyor. Bu süreçte iki yolumuz var. Ya hızlı mutluluk çözümlerini kovalayacağız ya da durup kaygımıza cesur gözlerle bakmayı göze alacağız. Elbette ikinci yol tuzaklarla dolu, derin kuyulara, karanlık mağaralara dalmayı gerektiren bir macera. Ancak anlık mutluluk, biraz daha derin ve sakince insanın tüm hayatını kaplayan bir tatmin duygusunu vaat ediyor. Astroloji, temelde gelecek öngörüleri yapmak olarak biliniyor. Sosyal medya mecralarım üzerinden paylaştığım içeriklerle günün, haftanın, yılın nasıl geçeceğini anlatıyorum. Özellikle çektiğim günlük videolar çok seviliyor. Takipçilerle ve danışanlarla ilk temasım, günlük hayatlarını planlamalarına yardımcı olduğum bu videolar oluyor genellikle.

Bu iyi hissetme yolculuğu sırasındaki rolünüz ile modern insanın kesişmesinde neler yaşanıyor?

Danışanlarım genellikle hayatında büyük kararlar alma aşamasında olup, geleceğin neler vadettiğini merak eden veya genel anlamda zorlu bir dönemden geçtiği için bu sürecin ne zaman sonlanacağını sorgulayan kişiler oluyor. Bu beklentilerle gelen danışanlarım, geleceğe yönelik iyi ve umut dolu haberler alıp kaygılı zihinlerini az da olsa susturmak istiyor. Ancak ikinci bir kitlem var ki; bugün yaşadığı olumlu, olumsuz deneyimlerin kök sebeplerini kendisi, aile geçmişi üzerinden okumak istiyor. Bu bakış açısı ile yaklaşan danışanlarım ile geçtikleri süreci, olası sebepleri, çocukluk döneminde yaşanan bazı deneyimleri ve sonuçlarını, aile geçmişlerini konuşuyoruz. Önce feneri içimize tutuyoruz. Akabinde gelecek öngörüleri ile bir hayat stratejisi çizmeyi tercih ediyoruz.

İyi hissetme yolculuğunun sonunda karşınızdaki kişi nasıl kazanımlar elde ediyor? ‘Yeni’ bir bakış açısı kazanabilmek ne kadar mümkün?

Astrolog, danışanlarının haritasını ancak kendi derinliği kadar derinleşerek yorumlayabilir. Danışan da astroloğun anlattıklarından ancak kendi ruhsal, düşünsel kabı genişliğinde beslenebilir. Antik Yunan dönemine baktığımızda astroloğun, hem gökyüzünü okuduğunu hem matematikçi olduğunu hem de felsefeden çok iyi anladığını görüyoruz. Şimdi elimizde psikoloji, nöropsikoloji, aile dizimi gibi çok farklı kaynaklar da var. Astroloğunuz farklı kaynaklardan beslenen, mutlidisipliner bir bakış açısını benimsemiş, kendi gerçeğini çıplak gözle inceleyen, fenerini içine yakan biriyse yeni bir bakış açısı kazanmak mümkün.

Bir ‘iyi hissettiren’ olarak, iyileştirici gücünüzü nasıl tarif edersiniz?

Günümüzün en büyük gücü bilgi ve bilginin yayılma hızı. Bilgiyi duygularla harmanlayıp, okyanusa bir cam şişe içinde mektup bırakırcasına sosyal medyaya bırakmak hoşuma gidiyor. Diyorum ki ‘bu not bir şekilde ihtiyacı olan kişiye zaten ulaşır’. Bu nedenle bireysel danışmanlıkları çok seviyorum ama sosyal medya için içerik üretmeye, özellikle de dönemi hikayeleştirerek anlatmaya bayılıyorum. Astroloji, bilgiye dayanan ve haliyle bazen mekanik kalabilen bir alan. Ben kişideki gerçek dönüşümün -iyileşme halinin- zihinsel bir bilgi alışverişinden öte ruhu tetikleyen bir duygu uyanışı ile yaşandığına inanıyorum.

“İyi hissetmek için başını göğe çevirmek yeterli.”