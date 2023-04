‘İyi’ hissettirenler

DENİZ ORBAY

YOGA EĞİTMENİ

“Bu yolculuğun en sevdiğim yanı, öğrencilerimi kendileri ile bağlantıya ve yaşamlarında uyuma doğru yönlendirmek ve her anın, her bedenin, her kişinin eşsiz olduğunu hatırlatmak.”

Modern insan, sizce neden ‘iyi hissetmek’ istiyor?

Sürekli olarak daha hızlı hareket eden ve daha karmaşık hale gelen bir dünyada, hiç olmadığı kadar çok uyarana ve strese maruz kalıyoruz. Ulaşmamız gereken hedefler için koşuştururken içerisinde yaşadığımız bedeni unutuyor, kendi saf doğamızla olan bağlantıyı kaybediyoruz. Kendimizi, bir şeylerle sürekli meşgul ederek uyuşturuyor ve hayatta neyin önemli olduğunu hatırlayamıyoruz. Gerçekten neyin önemli olduğunu hatırlama ve uyum içerisinde bir hayat kurma çağrısı geldiğinde ise içeriye dönme ihtiyacı oluyor. Bu çağrı hastalık, bir yakının kaybı, ölüme yakın bir deneyim, içten gelen bir dürtü veya iş kaybı gibi farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Pandemi süreci de çoğu kişide köklü değişimlere yol açan büyük, global bir çağrıydı. Çoğumuz yaşamı, varoluşu, kim olduğumuzu sorgulamaya başladık. Yoga, bu yolculukta yol gösterici yöntemlerden biri. Bedenimizi, zihnimizi ve dış dünyayı uyumlu hale getirmek için tasarlanmış eksiksiz bir sistem. Semptomlarımızı bastırmak yerine, acımıza neden olan köke inmemize ve kalıcı değişiklikler yapmamıza yardımcı oluyor. Yoga, hızlı bir çözüm değil uzun bir dönüşüm yolculuğu.

Bu iyi hissetme yolculuğu sırasındaki rolünüz ile modern insanın kesişmesinde neler yaşanıyor?

Çoğunlukla bir sakatlık, stres, strese bağlı hastalıklar veya iyileşme ihtiyacı yogaya başlama sebebi oluyor. Kişinin kendine vakit ayırma ihtiyacını görmesi ve karşılamaya karar vermesi, iyileşme sürecinin başlamasını sağlıyor. Bu noktada buluştuğumuzda kendi rolümü, rehberlik etmek ve birlikte yürümek olarak görüyorum. İyi hissetme yolculuğunda gerekli alanı, araçları ve güveni sağlamak diyebilirim. Birinin hayatına bu şekilde dokunabilmenin ve iyi hissettirebilmenin bu hayattaki en büyük güç olduğuna inanıyorum. Yoga yolu ile kendimi olduğum gibi ortaya koyarak bir kişiye bile iyi gelebilmek, çok güçlü hissettiriyor.

İyi hissetme yolculuğunun sonunda karşınızdaki kişi nasıl kazanımlar elde ediyor? ‘Yeni’ bir bakış açısı kazanabilmek ne kadar mümkün?

Mat üzerinde uyguladığımız kabullenme, öz sevgi, öz şefkat gibi çalışmaların mat dışında kendimize ve vücudumuza nasıl davrandığımız üzerinde derin bir etkisi olabiliyor. Yoga uygulayan hemen hemen herkes, onun dönüştürücü gücünden bir şekilde etkileniyor. Belki sadece vücudunuzda daha iyi hissediyorsunuz, belki de hayatınızda, ilişkilerinizde ve dünya görüşünüzde daha derin değişiklikler yaşıyorsunuz. Yoga yaptığınız için değişiklik yapmıyorsunuz da yoga yapmak sizi değiştirmeye başlıyor.

Bir ‘iyi hissettiren’ olarak, iyileştirici gücünüzü nasıl tarif edersiniz?

Öncelikle tutkumu benimsemek ve paylaşmak, bana sürekli farkındalığımı geliştirdiğim bir kariyer sağladığı için minnettarım. Bir eğitmen olarak, bu yolculuğun en sevdiğim yanı, öğrencilerimi kendileri ile bağlantıya ve yaşamlarında uyuma doğru yönlendirmek ve her anın, her bedenin, her kişinin eşsiz olduğunu hatırlatmak. Çoğu insan yoganın ne kadar güçlü olabileceğinin farkında değil. Yoga ve meditasyon ile zihinsel, duygusal ve fiziksel beden birlikteliğini sağlayarak kendimize daha mutlu, daha sağlıklı ve rahatlamış bir yaşam sağlamamız mümkün.

“İyi bir an, gözlerini kapatıp derin bir nefes almak ve kendinle bağlantıya geçmekten başlıyor.”