İzzet Yıldızhan villasının kapılarını Asiye Acar'a açtı
Pazar Gezmesi, bu hafta Türk halk müziğinin güçlü sesi İzzet Yıldızhan’ı ağırladı. Özel yaşamını uzun süredir kameralardan uzakta tutan ünlü sanatçı, bu kuralını bozarak sunucu Asiye Acar ile İzmir’deki muhteşem villasında bir araya geldi.
1 / 5
Pazar Gezmesi’nin bu haftaki konuğu, Türk müziğinin sevilen ismi İzzet Yıldızhan oldu.
2 / 5
25 yıldır Ajda Yıldızhan ile evli olan ve 9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan, İzmir’de kızları ve oğullarıyla birlikte yaşıyor.
3 / 5
Yemyeşil bir bahçe, devasa bir havuz ve hemen yanında yer alan kış bahçesiyle dikkat çeken villa, dış tasarımıyla olduğu kadar iç dekorasyonuyla da göz kamaştırıyor.
4 / 5
Yüksek tavanlı salonun duvarlarını tablolar ve değerli objeler süslüyor. Krem tonlarının hâkim olduğu, renkli minderlerle hareketlendirilen koltuk takımı mekâna sıcak bir hava katıyor.