Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı! İşte peri masalı düğünden kareler

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, 20 sonra yeniden bir araya gelmiş ve ilişkilerine bir şans daha tanıyarak aşklarını geçtiğimiz ay Las Vegas'ta sade bir töreniyle evlenmişti.

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