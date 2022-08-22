Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı! İşte peri masalı düğünden kareler
20 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, geçtiğimiz ay sade bir törenle evlendikten sonra çift, 3 gün 3 gece sürecek düğünlerinin ilk gününü 8,9 milyon dolarlık malikanelerinde gerçekleştirdi. İşte peri masalı düğünden kareler...
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, 20 sonra yeniden bir araya gelmiş ve ilişkilerine bir şans daha tanıyarak aşklarını geçtiğimiz ay Las Vegas'ta sade bir töreniyle evlenmişti.
theblondeweddingreporter'ın paylaştığı fotoğraflarda Jennifer Lopez ile Ben Affleck sonunda bembeyaz peri masalı gibi bir düğünle tanıkların huzurunda bir ay önceki evlilik yeminini tekrarladı.
Sade nikah töreninin ardından üç gün üç gece sürecek gösterişli bir düğün yapacakları planı magazin dünyasının gündemine giren çift, bu planlarının ilk gününü geride bıraktı.
Düğün, ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanesinde gösterişli bir tören gerçekleştirildi. Konuklar, beyaz kıyafet giydi.