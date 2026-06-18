Kaosun estetiği: Clowncore ile moda sınırlarını zorlamak

Clowncore, yani palyaço estetiği ilk bakışta kaotik gibi görünse de aslında son derece bilinçli bir estetik. Asimetrik kesimler, karıştırılmış desenler, abartılı hacimler ve beklenmedik detaylar modanın sınırlarını zorluyor. “Yarım kalmış” hissi veren tasarımlar bu akımın temelini oluşturuyor. Artık öncelik kusursuz görünmek yerine karakterli görünmek.

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Kaosun estetiği: Clowncore ile moda sınırlarını zorlamak - Resim : 1

Hazırlayan: Merve Güreş

3 adımda nasıl yapılır?

  1. Dikkat çekici bir parça seçin.
  2. Kıyafetin geri kalanını sade tutun.
  3. Aksesuarların konuşmasına izin vermeyin; bırakın ana parçanız “Ben buradayım!” desin.
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Kaosun estetiği: Clowncore ile moda sınırlarını zorlamak - Resim : 2

Mango 1999,99 TL

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Kaosun estetiği: Clowncore ile moda sınırlarını zorlamak - Resim : 3

Mybestfriends 11.950 TL

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Kaosun estetiği: Clowncore ile moda sınırlarını zorlamak - Resim : 4

Jw Pei (Brandroom) 14.945 TL