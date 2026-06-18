Kaosun estetiği: Clowncore ile moda sınırlarını zorlamak
Clowncore, yani palyaço estetiği ilk bakışta kaotik gibi görünse de aslında son derece bilinçli bir estetik. Asimetrik kesimler, karıştırılmış desenler, abartılı hacimler ve beklenmedik detaylar modanın sınırlarını zorluyor. “Yarım kalmış” hissi veren tasarımlar bu akımın temelini oluşturuyor. Artık öncelik kusursuz görünmek yerine karakterli görünmek.
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Hazırlayan: Merve Güreş
3 adımda nasıl yapılır?
- Dikkat çekici bir parça seçin.
- Kıyafetin geri kalanını sade tutun.
- Aksesuarların konuşmasına izin vermeyin; bırakın ana parçanız “Ben buradayım!” desin.
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Mango 1999,99 TL
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Mybestfriends 11.950 TL
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Jw Pei (Brandroom) 14.945 TL