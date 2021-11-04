Kasım ayı güzellik ve bakım ürünleri: 10 ürün önerisi
Biraz şımarmak sizin de hakkınız ve sonbahar bunun için harika bir dönem. Yepyeni kırmızı bir ruja, cildinize ışıltı katan bir kreme ya da çağlar ötesine götüren bir parfüme kim karşı koyabilir ki? Hepsi bu ay çekim alanımızda!
Hazırlayan: Gülru İncu
ARILAR BİLİMLE BULUŞTU
Bir yağ kadar besleyici, bir serum kadar onarıcı ve su kadar hafif… Yüzde 95 doğal içeriğiyle, siyah arı onarım teknolojisiyle konsantre edilen bu cilt bakım yağı, gücünü arılardan ve bilimden alıyor. Cildinizi dolgunlaştırıyor, yumuşatıyor, ışıltı veriyor, pürüzsüzleştiriyor, kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltıyor. Bir cilt yağından başka ne bekleyebilirsiniz ki?
GUERLAIN ABEILLE ROYALE YOUTH WATERY OIL CİLT BAKIM YAĞI 30 ML 1200 TL
TEKNOLOJİYLE GELEN GÜZELLİK
İsveçli teknoloji güzellik markası Foreo, yeni ürünlerinde son teknolojilerden yararlanıyor. Dünyanın ilk akıllı güzellik teknolojisi cihazı olan Luna, komple yenileyici bakım sunan yeni versiyonuyla çekim alanımızda. Luna 3 Plus, cildi temizleyerek arındırırken, yaşlanma karşıtı bakımla sıkılaştırarak temizliği ve bakımı bir adım öteye taşıyor.
FOREO LUNA 3 PLUS 2999 TL
FRANSIZ KALMIYORUZ
Caudalie’nin kültleşen serisi Resveratrol-Lift bu yıl da Fransa’nın bir numaralı yaşlanma karşıtı serisi oldu. Caudalie’nin Harvard Tıp Fakültesi ile bu seride kullanılan özel bir patenti var. Vegan kollajen güçlendirici, doğal hyalüronik asit ve resveratrol içeren bu patent cildin doğal kollajen üretimini beş kat, hyalüronik asit üretimini ise iki kat artırıyor. Sonuçta cildiniz hem daha genç hem de daha dolgun ve canlı görünüyor.
CAUDALIE RESVERATROL-LIFT SIKILAŞTIRICI GÜNDÜZ BAKIM KREMİ 450 TL
PARLAYAN SAÇLAR İÇİN
Yazın yıpranan saçlarımıza derin bakım yapmanın tam zamanı. OGX Kömür Detoksu serisi, içeriğindeki aktif Hindistan cevizi kömürü ve kaolin kiliyle saçlarınızı daha canlı, parlak ve ışıltılı bir görünümle buluşturuyor.
OGX KÖMÜR DETOKSU ŞAMPUAN 89.90 TL