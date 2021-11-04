Kasım ayı güzellik ve bakım ürünleri: 10 ürün önerisi

FRANSIZ KALMIYORUZ

Caudalie’nin kültleşen serisi Resveratrol-Lift bu yıl da Fransa’nın bir numaralı yaşlanma karşıtı serisi oldu. Caudalie’nin Harvard Tıp Fakültesi ile bu seride kullanılan özel bir patenti var. Vegan kollajen güçlendirici, doğal hyalüronik asit ve resveratrol içeren bu patent cildin doğal kollajen üretimini beş kat, hyalüronik asit üretimini ise iki kat artırıyor. Sonuçta cildiniz hem daha genç hem de daha dolgun ve canlı görünüyor.

CAUDALIE RESVERATROL-LIFT SIKILAŞTIRICI GÜNDÜZ BAKIM KREMİ 450 TL