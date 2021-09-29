Kısa bir moda haber turu: Eylül'de neler oldu?

Hazırlayan: Simay ENGÜR
DOĞAÇLAMA GELİŞMELER
Sevdiklerimizle vakit geçirmeyi, önümüzdeki sonsuz olasılıkları, büyük planları ve diğer yandan tüm doğaçlamaları Jennifer Lopez ile birlikte kutluyoruz. Coach’un ‘With Friends’ adını taşıyan 2021 Sonbahar Kampayası’nda Jennifer Lopez, sadeliğe ve özgürlüğe dönüşünü vurguluyor ve kampanyanın ismine atıfta bulunuyor: “Arkadaşlarımla birlikteyken, olasılıklar sonsuz. Bir sonraki adımda neler olabileceğini her zaman bilemezsiniz!” Sevgili Jennifer Lopez, aşkta da olasılıklar sonsuz. Ben Affleck ile bir sonraki adımda, tüm doğaçlamalarınızı kutlamaya hazırız!
BENDEN KAÇ TANE VAR?
The Crown dizisinin Diana’sı Emma Corrin’in Miu Miu ile aşkı, 78’inci Altın Küre Ödülleri’nde giydiği kadife elbisesiyle başlamıştı. Şimdi ise Corrin, cesur Miu Miu’nun 2021-2022 Sonbahar/Kış Kampanyası’nda kıyafetlerin gücünü keşfe çıkıyor. Farklı imajlarda bile kendin olabilme cesaretini, oyun ve gerçek arasındaki bulanıklığı ve tabii ki kadın topluluklarının yaratıcı gücünü yansıtan kampanyada, Emma Corrin’i farklı karakterlerde izliyoruz. ‘A Brave Hearth’ ismini taşıyan koleksiyondaki neredeyse yeniden keşfedilmiş boneler ise sonbahar favorimiz!
MEGA TREND: Y2K
Britney Spears sahneden sesleniyor: “Oops… I did it again!” Kısacık tişört, düşük bel pantolon, bandana, fütürizme bulanmış parlak detaylar, baget çanta, önden bağlamalı bluz, saç tokası, ince askılı elbise ve mini etek! 90’ların sonunu ve erken 2000’li yılları kapsayan Y2K trendi, engellenemez geri dönüşüyle aramızda! TikTok ve Instagram’dan canlı canlı takip edebileceğiniz bu muhteşem Y2K dönüşü, 2021 Sonbahar Tom Ford, Blumarine ve Connor Ives podyumlarında da gururlu yükselişiyle görüldü. Günümüzün Y2K stilinin en önde gelen temsilcileri ise hiç şüphesiz Bella Hadid, Dua Lipa ve Hailey Baldwin Bieber.
YALNIZ BENİM İÇİN
‘Bak yeşil yeşil’ kulübünün en nadide üyeleri, 2021 sonbahar trendlerine ilk sıradan yerleşmeyi başardı. Modanın sürdürülebilirlik stratejilerinin de sembol rengi olarak yeşil, çimen tonlarından zümrüte, zeytine ve Stella McCartney’in 2021 Sonbahar Koleksiyonu’nda görüldüğü üzere leylak rengi gibi uyumlu birlikteliklerle de doğanın huzurlu havasını müjdeliyor. Dior’un 2021-2022 Sonbahar/Kış Haute Couture şovunda, geleneksel gelinlik kodlarını ekarte ettiğini de hatırlamakta fayda var. Yeşil bir ağaç perisine dönüşen Dior gelinlik, bu sezonu yeşillendiren, doğa bilinci yüksek moda anlarından biri!