Kısa kısa Eylül ayı moda haberleri

Hazırlayan: Simay ENGÜR

DOĞAÇLAMA GELİŞMELER

Sevdiklerimizle vakit geçirmeyi, önümüzdeki sonsuz olasılıkları, büyük planları ve diğer yandan tüm doğaçlamaları Jennifer Lopez ile birlikte kutluyoruz. Coach’un ‘With Friends’ adını taşıyan 2021 Sonbahar Kampayası’nda Jennifer Lopez, sadeliğe ve özgürlüğe dönüşünü vurguluyor ve kampanyanın ismine atıfta bulunuyor: “Arkadaşlarımla birlikteyken, olasılıklar sonsuz. Bir sonraki adımda neler olabileceğini her zaman bilemezsiniz!” Sevgili Jennifer Lopez, aşkta da olasılıklar sonsuz. Ben Affleck ile bir sonraki adımda, tüm doğaçlamalarınızı kutlamaya hazırız!