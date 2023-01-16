Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan Aile dizisinden ilk kareler yayınlandı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünü paylaştığı Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisinden ilk kareler geldi. Dikkat çekici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile merak edilen Aile dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı...
Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı uzun zaman sonra Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşturacak olan yeni özgün dizisi ‘Aile’nin çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.
Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı Aile dizisi için heyecanlı bekleyiş de başladı.
Dizide ikiliye Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.