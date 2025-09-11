Kız çocukları için okula dönüş kombinleri: Şık ve rahat seçenekler
Yeni akademik yıla giren kız çocukları için yeni sezonda rahatlık ön planda. Minik hanımlara biraz da şıklık katmak isterseniz sizin için alternatifleri bir araya getirdik.
Yeni bir akademik yılın heyecanı, hem öğrenciler hem de ebeveynler için bambaşka bir dönemin başlangıcı demek. Ders kitaplarının ve defterlerin yanında, okul günlerini daha keyifli ve verimli hale getirecek en önemli şeylerden biri de doğru kıyafet seçimi. İşte kız çocukları için okula dönüş kombinleri...
Elele Eylül - Ekim 2025 sayısından
Stradivarious kirazlı anahtarlık
590 TL
Defacto saç tokası
149,99 TL
Victoria’s Secret Love Shack Fancy sweatshirt
5.750 TL