Makyaj stili ile akıllarda kalan filmler: En güzel yıldızlar
Toprak tonları, pasteller ve güneşten kızarmış elmacık kemikleri… Sıcak tonların hakim olduğu bir yaz makyajının çekim alanındayız. Şimdi, rotamızı ünlü filmlerin güzel yıldızlarına çeviriyor ve makyaj stillerinden ilham alıyoruz.
Hazırlayan: Gülru İncu
MAMMA MIA! (2008)
Yaz güneşinde parlayan küçük bir Yunan adası, turkuaz bir deniz, fonda sıcacık bir aşk ve o güne kadar tanışmadığı babasının kimliğini keşfetmeyi uman Sophie Sheridan’ın öyküsü… Efsanevi oyuncu Merly Streep ile Amandra Seyfried’ın bu sıcacık öyküsü İsveçli müzik grubu ABBA’nın şarkıları üzerine kurgulanmış aynı adlı Broadway müzikalinin sinema uyarlaması. Tabii güzeller güzeli Seyfried, bir yaz filminden beklendiği üzere pastel tonlar, pembeler ve iri dalgalı saçlarıyla bu romantik atmosferin başrolü olarak karşımızda.
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD/BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD’DA (2019)
Her filmiyle sinefiller arasında uzun soluklu tartışmalara neden olan, günümüz sinemasının dehalarından biri olarak nitelendirilen Quentin Tarantino’nun son filmi ‘Once Upon in Time in Hollywood’, TV dünyasından film sektörüne girmek isteyen Rick Dalton ile onun dublörü Cliff Boot’un maceralarını anlatıyor ama bizim şu andaki odağımız filmin kadrosundaki güzel Margot Robbie. O dönem Holllywood’unun yeni gözdelerinden olan ve ünlü yönetmen Roman Polanski’nin model eşi Sharon Tate’i canlandırıyor Robbie filmde. Tabii dönemi yansıtan kostümler ve sepya tonlu bir makyaj eşliğinde.
VICKY CRISTINA BARCELONA/BARCELONA BARSELONA (2008)
Kadın-erkek ilişkilerinin bitmek tükenmek bilmeyen duygusal gelgitlerini, çarpık ruh hallerini ve karşı konulmaz dinamizmini perdeye başarıyla yansıtan, bunu yaparken de seyircinin aklıyla hayli oynayan yönetmen Woody Allen, elimizden tutup bizi nefis bir Barselona yolculuğuna çıkarıyor. Film, Javier Bardem’e eşlik eden Scarlett Johansson ve Penelope Cruz’la yaz güzelliğine ilham veren filmler denince ilk aklımıza gelenler arasında. Filmin renk paletine pastel tonlar hakim. Toz yeşiller, pastel pembeler, şeftali tonları ve elbette yazın olmazsa olmazı sarılar…