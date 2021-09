Makyaj stili ile akıllarda kalan filmler: En güzel yıldızlar

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD/BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD’DA (2019)

Her filmiyle sinefiller arasında uzun soluklu tartışmalara neden olan, günümüz sinemasının dehalarından biri olarak nitelendirilen Quentin Tarantino’nun son filmi ‘Once Upon in Time in Hollywood’, TV dünyasından film sektörüne girmek isteyen Rick Dalton ile onun dublörü Cliff Boot’un maceralarını anlatıyor ama bizim şu andaki odağımız filmin kadrosundaki güzel Margot Robbie. O dönem Holllywood’unun yeni gözdelerinden olan ve ünlü yönetmen Roman Polanski’nin model eşi Sharon Tate’i canlandırıyor Robbie filmde. Tabii dönemi yansıtan kostümler ve sepya tonlu bir makyaj eşliğinde.